В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки

Музеи и библиотеки в Хабаровском крае возобновиди работу в очном формате. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Михаил Дегтярев.

Заведения культуры могут принимать посетителей по предварительной записи или индивидуально, или в составе семьи. По-прежнему должны строго соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Коллективные экскурсии запрещены.

Накануне речь об этом шла на заседании краевого штаба по коронавирусу. Проблему озвучил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

- Мы видим, что есть некий перекос в ограничениях. Например, кафе, другие предприятия общепита, магазины работают, а учреждения культуры нет, хотя туда нет и не было большого наплыва посетителей, - цитирует пресс-служба правительства края слова Жорника.

Очная работа музеев и библиотек была приостановлена 11 ноября.