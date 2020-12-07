Мурашко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19

Информацию на эту тему он дал, отвечая на вопрос премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся около 80% пациентов, получающих терапию, и около 20% находятся на стационарных койках", - заявил он. По его словам, опыт России и других стран говорит о приоритетности амбулаторного этапа в целом. А стационарного - для пациентов со средней степенью тяжести и тяжелых пациентов.

Для тех, кому нужно лечение в клиниках, развернуто 278,5 тыс. коек. В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов, и около 15 тысяч из них - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики (уточняются причины пневмонии).

Резерв коек для пациентов с коронавирусом в целом составляет 22,8%, сказал Мурашко. При этом нехватки реанимационных коек в настоящее время не наблюдается, подчеркнул министр. "Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается", - сообщил он.