В Кремле не собираются закрывать передвижение по стране

В Кремле по-прежнему считают, что в локдаунах в России нет необходимости. Предпринятые меры и обеспечение медуслугами позволяют избежать этого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об особых полномочиях глав регионов по противодействию коронавирусу. Он подчеркнул, что они могут их использовать в согласовании с правительственной комиссией "для принятия экстренных мер по борьбе с распространением инфекции".

"В то же время преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики", - пояснил представитель Кремля. "Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", - заключил он.