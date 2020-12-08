Отвечаем на вопросы о начале масштабной вакцинации в России от COVID-19

В стране стартовала широкая вакцинация против COVID-19. Пока идет запись на прививки "Спутником V" - эта первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса разработана НИЦ имени Гамалеи. Но на подходе еще два препарата: также до конца декабря начнутся прививки в группе риска вакциной от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. А с февраля следующего года должны запустить производство своей вакцины в ФНЦ имени Чумакова РАН.

"РГ- Неделя" задала самые часто встречающиеся вопросы о прививках вообще и прививке от COVID-19 в частности эксперту Всероссийского союза страховщиков Сергею Шкитину.

Зачем нужна прививка? Можно ли обойтись без нее?

Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять возбудителям тяжелых и трудноизлечимых инфекционных заболеваний, таких как гепатит, столбняк, туберкулез, корь, полиомиелит и многие другие. Поскольку такие инфекции высоко контагиозны (заразны) и заболевшие люди могут заражать здоровых, одна из ключевых задач - остановить распространение инфекции, избежать эпидемии.

Вакцинация - это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе при коронавирусной инфекции.

В чем суть вакцинации? Может, лучше просто переболеть?

Иммунизация бывает пассивной и активной.

В случае активной иммунизации в организм вводится мертвый или ослабленный (лишенный способности размножаться) возбудитель инфекционного заболевания. Здоровый человек, получивший вакцину, заболеть не сможет, потому что "полноценного", способного вызвать заболевание инфекционного агента он не получает. Но иммунный ответ возникает, вырабатываются антитела, которые смогут предотвратить возникновение болезни в будущем. Примеры подобной защиты: вакцинация против полиомиелита, туберкулеза, кори, краснухи и другие прививки входят в национальный календарь и используются уже многие десятки лет.

Второй вариант - пассивная иммунизация, когда в организм вводятся уже готовые антитела (сыворотки, анатоксины). Такая вакцинация зачастую проводится, когда патоген уже попал в организм (или высок риск, что попал). Такая вакцинация проводится, в частности, при дифтерии (контакте с заболевшим), столбняке (травме, когда в рану могла попасть грязь с возбудителями заболевания - например, если проколоть ногу, наступив на гвоздь), угрозе бешенства (если укусила собака или дикое животное), отравлении змеиным ядом. В таких случаях сыворотка должна вводиться как можно быстрее - когда с момента возможного инфицирования прошло совсем немного времени: минуты, часы, в некоторых случаях - дни.

Все прививки, которые входят в Национальный календарь, необходимо проводить в установленный срок после осмотра врачом, который определит наличие или отсутствие противопоказаний. В свою очередь, сам факт контакта с инфекционным агентом в ряде случаев является показанием для вакцинации по эпидпоказаниям.

Повторю, показания и противопоказания к вакцинации определяет доктор, он собирает анамнез, проводит осмотр, если нужно, назначает дополнительные исследования.

Как совместить прививку от COVID-19 с обязательными, которые входят в Национальный календарь?

Прививка от коронавируса в настоящее время Национальным календарем не предусмотрена.

Что касается взрослого населения, в условиях сложной эпидситуации прививку от COVID-19 важно сделать, но решение принимает сам человек. По закону вакцинация в России добровольна.

Хочу также отметить, что плановая иммунизация детского (а в ряде случаев и взрослого) населения в соответствии с Национальным календарем важна не меньше, особенно в нынешней непростой ситуации. Если игнорировать прививки, могут возникнуть условия для возникновения вспышек управляемых инфекций.

Осенью многие сделали прививку от гриппа. Можно ли совмещать эту прививку с прививкой от COVID-19?

Прививка от гриппа от COVID-19 не защищает - хотя заболевания похожи по многим симптомам, вирусы, их вызывающие, разные. Абсолютных противопоказаний для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа с прививками по Национальному календарю нет. Совместимость и целесообразность одновременного применения вакцин должен определять лечащий врач у каждого конкретного пациента.

А кому нельзя делать прививку от COVID-19?

Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по применению препарата. Основные противопоказания (на примере "Спутник V", российское название "Гам-КОВИД-Вак") - это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, если они были после предыдущих прививок.

Полный перечень и точные формулировки противопоказаний можно прочитать в инструкции по применению вакцины.

Безопасны ли вакцины?

Вакцины, прошедшие государственную регистрацию и официально разрешенные к применению, безопасны - этот факт признан регистрирующим органом, выдающим разрешение на их применение. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание. Вакцинация не создает какие-либо дополнительные риски для человека, который был в контакте с инфекционным больным или находится в инкубационном периоде заболевания.

По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться у лечащего врача.

Все ли прививки можно сделать бесплатно, по полису ОМС?

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках которого прививки проводятся в определенном возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки застрахованным по ОМС делают бесплатно.

На сегодняшний день, в связи с отменой режима ограничений, возобновлена плановая иммунизация и детей, и взрослых. При этом медицинские организации обязаны организовать проведение прививок с соблюдением мер по профилактике заражения острыми инфекционными заболеваниями при контакте друг с другом.

Лучше прививаться сразу от многих инфекций или все же последовательно, по одной, чтобы не перегружать иммунную систему?

Есть комбинированные вакцины, которые одной прививкой защищают сразу от нескольких инфекций. Например, пациенту могут вводиться вакцины против нескольких заболеваний одновременно: кори, краснухи и эпидемического паротита, а также от дифтерии, коклюша и столбняка.

Периодичность и возраст, в котором необходимо пройти вакцинацию, определены минздравом.

Иммунизация - самый эффективный способ защититься от многих инфекций

Прививки, входящие в Национальный календарь, которые необходимо иметь на конкретный возраст, могут проводиться одновременно - используется комбинированный препарат, но допускается одновременное введение разных препаратов, в разные участки тела.

Если ввести две или более вакцины одновременно не получается, прививки делают поэтапно. Например, согласно инструкции, вакцина против желтой лихорадки не вводится одновременно с другими у детей младше 15 лет. Исключением является вакцинация по эпидемическим (неотложным) показаниям. Но в каждом случае решение принимает врач.

Тем временем

Первая медицинская помощь в регионах станет еще доступнее

Количество новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности может увеличиться в три раза в следующем году, сообщили в минздраве. В 71 регионе уже выделены участки под строительство более 1,2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и заключено 92 процента всех запланированных контрактов. Еще 132 ФАПа регионы построят на сэкономленные средства.

Как пояснила руководитель департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Екатерина Каракулина, за последние три года построены более 850 новых пунктов оказания первичной медпомощи, еще 1,3 тысячи были модернизированы. Столько же с 2018 года закуплено медицинских передвижных комплексов: это клиники модульного типа, предназначенные для работы в выездных условиях. Благодаря им ежегодно более 700 тысяч россиян, проживающих в отдаленных районах, получают первичную медико-санитарную помощь.

"Сегодня каждый комплекс совершает более 58 выездов в год, в среднем его медицинские бригады принимают до 24 пациентов за выезд", - рассказала она.

По словам Каракулиной, в этом году должно быть поставлено более 500 медицинских передвижных комплексов в 23 российских региона, 300 из которых уже закуплены и приступили к работе, на остальные заключены контракты, поставки ожидаются в ближайшее время. Руководитель департамента подчеркнула, что в нашей стране 54 компании выпускают такие комплексы, приоритет при закупке предоставляется российским производителям.

Также она рассказала, что всего на строительство ФАПов и поставку в регионы медицинских передвижных комплексов за три года потрачено более 30 млрд рублей, половина из этих средств - в 2020 году. Это позволило повысить доступность первичной медико-санитарной помощи жителям регионов.

Подготовила Елена Манукиян