У россиян будет возможность сделать прививку разными препаратами

В декабре начинается широкая вакцинация россиян от коронавируса. В Москве стартовали в прошедшие субботу и воскресенье - прививочные пункты работают с утра до вечера без выходных. К концу недели должны подтянуться и регионы. Как все это будет происходить? Какие препараты для защиты от COVID-19 предложат на прививочных пунктах?

Пока только один. Это вакцина НИЦ имени Гамалеи, уже всем известный "Спутник V". Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас готово 168 тыс. доз. Часть из них доставлена в 70 столичных поликлиник. Запись открыта, но пока не для всех. Начать власти, как и планировалось, решили с групп риска - учителей, врачей начали прививать еще раньше, а сейчас подключили соцработников, других сотрудников медучреждений, полицейских - одним словом, тех, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей.

По мере того, как производители нарастят производство, вакцинация будет расширяться. Помимо самого Центра Гамалеи, вакцину запустили в производство или сделают это в ближайшее время на четырех крупных российских фармпредприятиях - и тогда каждый месяц будут выпускать уже миллионы доз.

До конца декабря должна стать доступной еще одна вакцина - "ЭпиВакКорона" от ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Этой вакциной, кстати, еще на стадии ее испытаний привились руководитель федеральной службы Анна Попова и Татьяна Голикова. Препарат, как показали тесты, практически не дает негативных реакций, так что его можно применять у аллергиков, хронических больных и у детей (но для последних сначала проведут отдельные испытания). Этой вакцины сейчас произведено 25 тысяч доз, еще 25 тысяч будет готово в течение декабря.

Есть и наша вакцина номер три: ее разработали ученые ФНЦ имени Чумакова РАН - это известное во всем мире учреждение, которое производит вакцины от таких опасных инфекций, как, например, желтая лихорадка, клещевой энцефалит, полиомиелит. Сейчас здесь продолжаются клинические испытания. Ожидается, что вакцину зарегистрируют в феврале, и учреждение приступит к ее масштабному производству. У Научного центра есть своя производственная база - здесь смогут делать 10 млн доз вакцины.

Все три вакцины разные, сделаны на разных технологических платформах. Говорить, какая "лучше", "эффективнее", "безопаснее", пока преждевременно, ведь это будет ясно только после завершения клинических исследований. А для оценки возможных отдаленных последствий понадобится еще несколько лет. Но ученые-разработчики уверены: все наши вакцины можно применять без опасений за свое здоровье. Лучше защититься от COVID-19 с помощью прививки, чем постоянно рисковать подхватить опасный вирус.

Будут ли доступны у нас в России зарубежные вакцины? Всего в мире их сейчас разрабатывается около 150, и несколько лидеров работу уже завершили. Американский фармгигант Pfizer развозит свою вакцину по складам в США и Европе. В Великобритании объявили, что начинают вакцинацию препаратом, разработанным Оксфордским университетом и шведско-британским фармпроизводителем AstraZeneca. Выводит на рынок свою вакцину еще одна американская компания Moderna. Вскоре должны присоединиться и другие производители. Конечно, вакцины, как правило, прежде всего ждут "по месту прописки" разработчика и производителя: американские - в США и Канаде, оксфордскую - в ЕС. Китайцы начали прививать военных своей вакциной (сделали одними из первых в мире) еще летом. При этом все ключевые игроки фарминдустрии пытаются застолбить и другие крупные рынки - Индии, Бразилии, Китая, Японии.

Иностранцы интересуются и рынком России. Так что, вполне возможно, некоторые иностранные вакцины появятся и у нас.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

Так, AstraZeneca еще летом заключила предварительный договор с нашей "Р-Фарм" о проведении испытаний оксфордской вакцины с последующим производством на площадке в Ярославле. Правда, как развивается проект, пока не слышно. Сейчас "Р-Фарм" срочно запускает производство нашего "Спутника V".

А вот китайская вакцина к нам оказалась ближе. Крупнейший в КНР фармпроизводитель CanSino Biological заключил договор с нашим "Петроваксом": сейчас идут международные клинические испытания китайской вакцины. Если все будет хорошо (а китайскую армию прививают как раз этим препаратом), "Петровакс" наладит производство на своем подмосковном предприятии. Производственные мощности позволяют выпускать 40 миллионов доз вакцины в год, но конкретные объемы будут зависеть от спроса, уточнили в "Петроваксе".

Прививки начали делать вакциной "Спутник V", но скоро станут доступны еще два препарата

Компания Pfizer, в свою очередь, тоже несколько дней назад сообщила, что рассматривает возможность зарегистрировать свою вакцину в России. Но пока это не более чем намерения.

Для регистрации нового препарата надо пройти экспертизу Минздрава России, то есть провести отдельные клинические исследования в России либо включить нашу страну в глобальные международные исследования. И если AZ и СanSino это сделали, то Pfizer - нет.