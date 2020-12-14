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14.12.2020 13:26
Рубрика: Общество

Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии

Текст: Галина Мисливская

С начала пандемии коронавируса "Единая Россия" открыла волонтерские пункты во всех регионах страны, их сотрудники уже обработали порядка 1,5 млн обращений и продолжают помогать людям. Об этом рассказал председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на первом Социальном онлайн-форуме ЕР.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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"С самого начала (пандемии) "Единая Россия" открыла в каждом регионе волонтерские центры, оснащенные всем необходимым для эффективной работы. Это сделала именно наша партия, потому что у нас были такие возможности", - сказал Медведев.

По его словам, в волонтерских центрах ЕР работает около 80 тысяч добровольцев разных возрастов, профессий и политических взглядов. "Мы не делили никого на наших и чужих. Кто хочет помогать, тот приходит, и это здорово, - отметил председатель партии. - На сегодняшний день они обработали более 1,5 млн обращений и помогли большому количеству людей".

Эта работа продолжается и идет по нескольким направлениям. Это доставка продуктов и товаров первой необходимости наиболее уязвимым категориям граждан, тем, кто находится на самоизоляции или не может обеспечить себя продуктами по другим причинам. Добровольцы помогают школьникам учиться в дистанционном режиме, в том числе - обеспечивают их компьютерами и планшетами. Также волонтеры оказывают помощь медикам. По словам Медведева, большим спросом пользуется автомобильное волонтерство: добровольцы привозят врачей к пациентам и помогают добраться до медучреждений тем, кому не требуется "скорая помощь".

"Пандемия не закончилась, нам нужно трудиться сообща какое-то, вполне вероятно, продолжительное время", - сказал Дмитрий Медведев и поблагодарил волонтеров за работу.

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