Путин: Больные с COVID-19 при необходимости должны лечиться в стационарах

Владимир Путин заявил, что нельзя отказывать в лечении в больницах тем, кто в этом действительно нуждается, под предлогом возможности получать бесплатные лекарства на дому.

"Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары, чтобы проходили там лечение, чтобы не было случаев, когда под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", - заявил президент на социальном онлайн-форуме "Единой России".

Глава государства не стал приводить примеры конкретных случаев. "Специалисты должны принимать решения о госпитализации, но в принципе надо обращать на это тоже внимание", - сказал Владимир Путин.