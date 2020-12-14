Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ

В Кремле рассказали, что власти не рассматривают вариант введения жесткого карантина в новогодние праздники в России, как это сделали некоторые западные страны.

"Это не так", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что в Германии с 16 декабря по 10 января вводится жесткий карантин. По данным Bild, в связи с этим в Германии закрываются торговые точки, кроме продовольственных, запрещается употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники, закрываются школы и детские сады. В ближайший месяц будут разрешены встречи не более пяти человек. И только на 24-26 декабря будет сделано исключение и лимит поднят до 10 человек.