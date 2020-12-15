Внедрение "сквозных" цифровых технологий становится одним из главных трендов развития российской экономики на ближайшее десятилетие.

Разработчики российских цифровых решений и сервисов получают поддержку и преференции со стороны государства. Одним из таких инструментов стали конкурсы на получение грантовой поддержки, инициированные минцифры. В 2020 году на эти цели выделено 7,1 миллиарда рублей.

Содействие могут получить самые разнообразные проекты, разработанные как небольшими командами разработчиков, так и представителями крупного бизнеса. Конкурсы грантовой поддержки предлагают до 300 миллионов рублей для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения. Выбор конкурсантов и победителей распределили между собой Фонд "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям.

Последний ориентирован на реализацию ИТ-стартапов в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейн, новых производственных технологий и других направлений. Здесь размер гранта составляет до 20 миллионов рублей, при гранте до 3 миллионов рублей софинансирование от заявителя не требуется.

Фонд "Сколково" выделяет гранты до 80 миллионов рублей. Темой заявки может стать пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений на базе технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и сенсорики, новых производственных технологий и технологий распределенных реестров, а также проекты дистанционных сервисов.

Гранты могут получить как небольшие команды разработчиков, так и представители крупного бизнеса

Гранты РФРИТ на сумму до 300 миллионов рублей направлены на проекты цифровой трансформации производственных и управленческих процессов. "В круг интересов фонда входит все, что связано с ИТ-сферой в России. Фонд занимается вопросами цифровизации, цифровой трансформации предприятий, цифровой трансформацией ИТ-сектора, ИТ-рынка, продвижением их продукции, импортозамещением, популяризацией ИТ. Мы занимаемся грантовыми отборами в поддержку разработчиков и внедрителей ИТ-решений на предприятия реального сектора экономики. В частности, помогаем разработать или доработать продукт, вывести на рынок или коммерциализировать ИТ-разработку. Для этого она должна отвечать приоритетам, утвержденным правительством РФ", - рассказал генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков.

По его словам, как правило, это уже более состоявшиеся на подобных направлениях предприятия. По практике прошлого года - такие крупные гиганты, как КАМАЗ, "Пермские моторы". Но есть и небольшие предприятия, например "Самараавтожгут", и другие.

20 миллионов рублей составляет максимальный размер гранта для технологических стартапов

Сегодня одним из наиболее актуальных направлений работы стали проекты в сфере образования. "На текущем конкурсном отборе также присутствует ряд интересных проектов, связанных непосредственно со сферой образования. К примеру, это разработка цифровых педагогических платформ, АИС-управление учреждением дополнительного образования, программное обеспечение для массового создания мультимедийных интерактивных 3D онлайн-курсов без навыков программирования, разработка экосистем виртуальной и дополненной реальности со встроенными модулями автоматического прокторинга для всех форм образования, включая корпоративное и дистанционное", - рассказал Крюков. Поддержка онлайн-образования входит в число приоритетов правительства, поэтому проекты из этой сферы важно поддержать грантами.

Пандемия послужила определенным стимулом для развития ИТ-индустрии. "К сожалению или к счастью, пандемия подтолкнула сферу высоких технологий очень сильно вперед. Мы, как и весь мир, оказались частично готовы, частично нет. Сейчас цифровизация пошла семимильными шагами. Мы надеемся в ближайшее время поддержать как можно больше отечественных проектов, направленных на цифровизацию, и именно отечественных решений, чтобы у нас были свои решения для цифровых историй на наших предприятиях, в наших учебных заведениях, в системе здравоохранения", - подчеркнул Дмитрий Крюков.

Этот год показал и эффективность высоких технологий в преодолении кризиса.

Весной этого года, когда нагрузка на систему здравоохранения кратно возросла, алгоритмы искусственного интеллекта помогали медикам оперативно определять опасную болезнь и с достаточно высокой точностью анализировать результаты исследований, что позволило существенно увеличить качество и объемы диагностики.

Одной из стратегических задач ближайшего десятилетия станет четырехкратное увеличение инвестиций в российские программные решения. Уже со следующего года для IT-отрасли бессрочно снижаются страховые взносы. Так, для участников IT-отрасли будет снижена ставка налога на прибыль с 20 до 3 процентов, а также введены пониженные страховые взносы - 7,6 процента вместо прежних 14 процентов.

При этом, как отмечают эксперты, в диалоге IT-индустрии и государства основополагающее значение приобретают не только меры поддержки, но и вопросы регуляторики. Как подчеркнул основатель и руководитель проекта Open Data Science Алексей Натекин, в основе регулирования в России в первую очередь необходимо заложить именно стимулирующие подходы, а не жесткие ограничения. "Помимо жестких ограничений есть и стимулирующие методы, и стимулирующее регулирование. Например, это создание крупных тестирующих сред, создание открытых стандартов или, например, подобно тому, как это устроено в Китае, - открытие больших, в том числе государственных, наборов данных для своих компаний, исследователей и специалистов. Это буквально база для тех самых прорывных решений и создания новых мировых лидеров по своим направлениям", - отметил эксперт.

К 2025 году в мире будет около 40 миллиардов интеллектуальных устройств

Одним из таких действенных стимулов для привлечения частных инвестиций в отечественные IT-технологии и программные продукты призван стать проект закона, который позволит открыть конкурентный доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам этих данных. Последние как раз и являются настоящей питательной средой для развития цифровых технологий по целому ряду направлений.

Цифровая трансформация производственных и управленческих процессов становится одним из главных направлений развития российской экономики. Новые возможности уже сегодня позволяют вывести на существенно другой уровень не только само качество жизни человека, образования, медицины, но и сделать это на базе повышения производительности труда практически во всех отраслях экономики.

Очевидно, что достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей российской экономики невозможно без широкого привлечения отечественных компаний IT-индустрии. Причем масштабный спрос на новейшие разработки со стороны отраслей экономики и социальной сферы должен быть обеспечен не только флагманам отрасли, но и компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в данной сфере и готовым масштабировать свои передовые наработки при помощи финансовой поддержки государства.

Работа с прорывными технологиями становится все более масштабной и востребованной во всем мире. Согласно прогнозам аналитиков компании McKinsey, через 10 лет вклад в глобальную экономику от внедрения и применения искусственного интеллекта составит около 13 триллионов долларов. Объем этого рынка превышает вторую экономику мира - китайскую. А уже к 2025 году в мире будет насчитываться более 40 миллиардов интеллектуальных устройств.

С учетом таких перспектив лидерами станут компании, которые уже сегодня осознали грядущие перемены цифровой трансформации. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, повышать эффективность производственных и управленческих процессов с помощью передовых разработок, в том числе анализа больших данных, - абсолютно правильная стратегия, и такие начинания в российских компаниях надо поддерживать.