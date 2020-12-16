Пандемия сплотила московское сообщество

Городское сообщество сплотилось в непростой период пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"Большинство москвичей нашли в себе силы изменить привычный образ жизни и добросовестно соблюдать ограничения. Пандемия сплотила семьи, трудовые коллективы и городское сообщество в целом", - сказал Собянин. Он поблагодарил за работу учителей, сотрудников сфер ЖХК и торговли, курьеров и волонтеров, представителей других сфер, которые помогают поддерживать полноценное функционирование мегаполиса.

Ранее мэр напомнил, что сейчас на прививку от коронавируса могут записаться медики, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры. По его словам, в ближайшие недели прививка от коронавируса станет доступна для всех москвичей.