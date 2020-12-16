Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса

Пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса одобрен, действие ряда программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства продлено на 2021 год. Постановление, подписанное на этот счет, стало подтверждением обещания, данного 16 декабря мэром Москвы Сергеем Собяниным депутатам Мосгордумы, спросившим его в ходе отчета, намерены ли городские власти и дальше поддерживать предпринимателей, пострадавших от пандемии.

В документе говорится, что программа "14 субсидий", в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов, будет работать и в новом году. Более того, круг получателей этих мер расширен, а процедура рассмотрения заявок упрощена. В частности, предусматривается поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий; возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях; возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках.

Кроме того, предусмотрена возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов заявителем в случае предоставления неполного комплекта документов.

Напомним, программой "14 субсидий" уже воспользовались порядка 3 тысяч субъектов МСП, получив в качестве поддержки 2,6 млрд рублей.