Путин ответил на вопрос, когда закончится кризис из-за пандемии

Наиболее пострадавшие отрасли, по словам президента, - это перевозки (прежде всего авиационные и железнодорожные), розница непродовольственных товаров, сфера услуг (фитнес, рестораны и т.п.).
Что касается мер для бизнеса, то власти перенесли все платежи, кроме НДС, на более поздний срок, напомнил Путин. Кроме того, выдавали гранты, давали льготные кредиты. Для малых и средних предприятий сократили отчисления в соцфонды (и это "не на пандемию, а навсегда - на будущее", уточнил президент).
Поддержали автопром, авиастроение, судостроение, агропром и строительство.
"В этом году чуть поменьше построим", - признал Путин, но и граждан, и отрасль поддержали за счет льготной ипотеки под 6,5%.
В целом на поддержку граждан и промышленности, то есть на борьбу с пандемией, было потрачено 4,6 трлн рублей. "Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП", - уточнил глава государства. 838 млрд из этих денег пошли на прямую поддержку граждан.
Весь этот набор был эффективно использован, резюмировал Путин.
- Мы думаем над тем, что будет дальше, - продолжил он. - Выход из кризиса будет зависеть от того, как быстро закончится пандемия, когда перейдем к массовой вакцинации, когда сможем убрать введенные ограничения.
Президент рассчитывает, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону.
- Что касается экономики, то конец 2021 - первый квартал 2022-го, - и мы все эти проблемы преодолеем, - заверил Путин. По его словам, в следующем году ожидается выход на позитивные тенденции по ВВП.
В завершение он подчеркнул, что все поставленные цели удастся достигнуть. Но для этого, конечно, нужно работать.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина