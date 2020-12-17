Путин ответил на вопрос, когда закончится кризис из-за пандемии

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, когда в стране кончится экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Он также рассказал, сколько было потрачено на борьбу с пандемией в целом.

Наиболее пострадавшие отрасли, по словам президента, - это перевозки (прежде всего авиационные и железнодорожные), розница непродовольственных товаров, сфера услуг (фитнес, рестораны и т.п.).

Что касается мер для бизнеса, то власти перенесли все платежи, кроме НДС, на более поздний срок, напомнил Путин. Кроме того, выдавали гранты, давали льготные кредиты. Для малых и средних предприятий сократили отчисления в соцфонды (и это "не на пандемию, а навсегда - на будущее", уточнил президент).

Поддержали автопром, авиастроение, судостроение, агропром и строительство.

"В этом году чуть поменьше построим", - признал Путин, но и граждан, и отрасль поддержали за счет льготной ипотеки под 6,5%.

В целом на поддержку граждан и промышленности, то есть на борьбу с пандемией, было потрачено 4,6 трлн рублей. "Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП", - уточнил глава государства. 838 млрд из этих денег пошли на прямую поддержку граждан.

Весь этот набор был эффективно использован, резюмировал Путин.

- Мы думаем над тем, что будет дальше, - продолжил он. - Выход из кризиса будет зависеть от того, как быстро закончится пандемия, когда перейдем к массовой вакцинации, когда сможем убрать введенные ограничения.

Президент рассчитывает, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону.

- Что касается экономики, то конец 2021 - первый квартал 2022-го, - и мы все эти проблемы преодолеем, - заверил Путин. По его словам, в следующем году ожидается выход на позитивные тенденции по ВВП.

В завершение он подчеркнул, что все поставленные цели удастся достигнуть. Но для этого, конечно, нужно работать.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина