Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19

"Испытания не потребуют больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи и легко совместимы",- заявил Гинцбург, выступая на церемонии подписания меморандума.

Поясним, обе вакцины - векторные, созданы методами генной инженерии на основе аденовирусов. При этом в разработке AZ использован аденовирус шимпанзе, а в российской вакцине - два штамма аденовируса человека. Один из них и был выбран в качестве дополняющего компонента для второй инъекции при использовании британской вакцины.

По мнению Гинцбурга, комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту при вакцинации от коронавирусной инфекции.

По предварительным результатам клинических испытаний препарат AstraZeneca показал эффективность несколько ниже по сравнению и с российской вакциной, и с мРНК-вакцинами, разработанными американскими компаниями. По мнению Гинцбурга, эффективность комбинированного препарата может оказаться выше за счет второго компонента, который содержится в российской вакцине "Спутник V".