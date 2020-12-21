В AstraZeneca пояснили причины комбинированной вакцинации со "Спутником V"

Почему AstraZeneca решила провести исследования комбинированного препарата, состоящего из собственной вакцины и одного из компонентов российской вакцины "Спутник V", рассказал сегодня главный исполнительный директор британско-шведской фармкомпании Паскаль Сорио.

"У нас две главные цели, - рассказал топ-менеджер AZ в эфире RT. - Первая - дать специалистам из сферы здравоохранения, врачам и медсёстрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй... В противном случае им необходимо знать, какая вакцина использовалась в первый раз. А так применение вакцин значительно упрощается. Вторая цель - по возможности повысить эффективность (вакцинации). Совместив две вакцины, можно достичь еще большей эффективности за счет повышения стимуляции иммунной системы".

Сорио отметил, что мировые производители вакцин сейчас жестко конкурируют за рынки сбыта своих препаратов, пытаясь опередить других. При этом Сорио подтвердил высказанную ранее точку зрения ВОЗ: миру потребуется много вакцин от разных производителей, так как потребности очень велики и "закрыть" их силами одного-двух производителей невозможно.

"Некоторые из вакцин должны быть просты в применении и стоить недорого, поскольку страны с низким или средним уровнем дохода не могут позволить себе дорогостоящие препараты", - добавил Сорио.