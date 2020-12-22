Мишустин поручил регионам подготовить медслужбы к праздникам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам принять меры, чтобы система здравоохранения во время праздников работала эффективно.

"Важно, чтобы все, кто лечатся в стационарах и дома, получали необходимую им медицинскую помощь. Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией", - указал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил внимание, что в период новогодних каникул и после их окончания люди из-за поведенческих факторов чаще идут за помощью к врачам. "В праздничные дни мы ожидаем рост числа обращений, что осложняет в том числе и высокую нагрузку, связанную с поступающими пациентами с новой коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Подготовка медицинских учреждений к пиковому периоду уже идет, заверил глава Минздрава. В регионы разосланы рекомендации, как усилить работу медицинской службы.