Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность

Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность, об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи в "Яндекс.Эфире".

"Нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной, - рассказала она. - Это всегда предмет дискуссии. Но власти приходится делать выбор, для того чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась. Конечно, это непростое решение, но я считаю, что оно абсолютно оправданно. Коронавирус - это в первую очередь болезнь пожилых людей. Люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее, и риск неблагоприятного исхода у них тоже в разы выше. Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации. А с каждыми следующими пятью годами количество госпитализируемых росло в геометрической прогрессии". Так вице-мэр ответила на вопрос об оправданности запрета на прогулки в парках и запрет покидать дома людям старше 65 лет в период первой волны COVID-19.

Заммэра подчеркнула, что осенью такой меры не потребовалось.