Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии

Основные городские проекты продолжают работать и в пандемию, сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью передаче "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Все проекты в медицине, которые мы запускали до коронавируса, мы все их реализовали. Программу модернизации поликлиник не только реализуем, в конце года будут запущены уже несколько из них, не остановили ни одну стройку, не остановили ни одни торги по закупке оборудования, что позволяет полностью переоснастить в ближайшие несколько лет парк тяжелой техники медицинского оборудования", - сказала Анастасия Ракова.

Она сообщила, что медпомощь в период пандемии получили более 500 тыс. москвичей, из которых свыше 70% лечились от коронавируса амбулаторно.