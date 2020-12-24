Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года

В Сети появился "Абсолютный рейтинг победителей" - чарт лучших зарубежных фильмов уходящего года, составленный "по уникальной методике "Топ топов".

Как уточняет "Бюллетень кинопрокатчика", данный метод учитывал мнение девятнадцати "популярнейших в интернете ресурсов с общим охватом около восьмисот миллионов человек в месяц".

Среди них - сайты изданий Time, Empire, IndieWire, Vanity Fair, THR, Entertainment Weekly, The New York Times, Вести.Ru, агрегаторы Rotten Tomatoes и Metacritic, Google Play, "КиноПоиск", Kino.Mail.ru и так далее. А при составлении "абсолютного рейтинга" учитывались оценки зрителей, кассовые сборы и продажи в цифровых магазинах, а также "мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок".

Итого - следующего вида картина:

01. "Первая корова" (First Cow)

02. "Джентльмены" Гая Ричи (The Gentlemen)

03. "Земля кочевников" (Nomadland)

04. "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always)

05. "Довод" Нолана (Tenet)

06. Lovers Rock, одна из частей антологии "Голос перемен" (Small Axe)

07. "Американская утопия" (American Utopia)

08. "Минари" (Minari)

09. "Просто помиловать" (Just Mercy)

10. "Суд над чикагской семёркой" (The Trial of the Chicago 7)