Первые дни 2021 года изменят цены, ЕГЭ, пенсии и налоги

Январские законы порадуют школьников и их родителей, любителей посидеть в ресторане и работников на удаленке.

На наших улицах станет меньше дворников-иностранцев, зато у российских женщин появится более трехсот новых профессий. Перемены придут в жизнь пенсионеров, предпринимателей и тех, кто много зарабатывает.

Три главные новости на рынке труда

Мама боцман, что такого? С января у женщин появится на 356 профессий больше, которыми они смогут заниматься.

Новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, сократился до 100 позиций. Среди разрешенных - боцман, шкипер, матрос, машинист электропоезда, газосварщик, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи и многие другие. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 04.08.2020 N 1181 и в Приказе Минтруда России от 18.07.2019 N 512н.

Работников на удаленке защитили законодательно. С 1 января заработает закон, регулирующий дистанционный труд. Об этом говорится в Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ.

Назовем основные нововведения. Во-первых, работодатель официально может отправлять персонал работать удаленно только на шесть месяцев. Дальше оставлять сотрудника на дистанционке можно только по веским основаниям (например, сложная ситуация с коронавирусной инфекцией).

Во-вторых, дистанционное выполнение обязанностей не должно стать поводом для снижения заработной платы. В-третьих, бумажный больничный лист направляется работодателю почтой. Если больничный в электронном виде, то можно просто сообщить его номер и серию.

В-четвертых, вводятся дополнительное основание для увольнения удаленного сотрудника. Если он не выходит на связь в течение двух дней без уважительных причин. А также, если работник, например, переехал и в связи с этим не может выполнять свои обязанности.

Дворников-иностранцев станет меньше. В 2021 году в России появятся новые виды деятельности с лимитом для иностранцев. Это лесозаготовка, обработка и оптовая торговля пиломатериалами. Не более 50 процентов!

На обслуживании зданий и территорий также есть ограничения. Не более 70 процентов иностранцев. Среди работ этого направления - уборка улиц, уборка снега и льда, ландшафтный дизайн, установка площадок и заборов. Все это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 1823.

Новые правила возврата денег

ЖКХ - субсидии получат не все. 1 января вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации". Субсидии и компенсации расходов, которые положены гражданам за оплату коммунальных услуг, не дадут тем, у кого есть непогашенная задолженность за последние три года.

Туризм - все только реально. С 1 января заработают новые правила возмещения ущерба туристам. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1532. Туроператор должен будет компенсировать реальный ущерб, то есть расходы, которые понес турист из-за несостоявшегося тура (при оплате услуг по перевозке или покупке путевки). Для этого "потерпевший" должен подать заявление в ассоциацию "Турпомощь".

Выплаты перечисляются по результатам проверки этой информации и создания реестра пострадавших от действий туроператоров. На проверку и формирование реестра отводится до 90 дней.

Родителям на радость

Иностранный язык - необязательный экзамен. Эту новость многие родители восприняли, пожалуй, с большим энтузиазмом, чем их школьники-дети.

Итак, иностранный язык с 2022 года все-таки не станет обязательным. Что следует из Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519. Этот документ вступает в силу с 4 января 2021 года. А это значит, меньше репетиторов надо будут искать и оплачивать родителям. А уж кому язык нужен для будущей профессии - сможет сдать по нему экзамен по собственному желанию.

Маткапитал снова вырос. С 1 января размер материнского капитала будет увеличен. Об этом говорится в Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Для семей, у которых родился (усыновлен) первый ребенок, он составит 483 882 рубля. Если в семье родился (усыновлен) второй или последующий ребенок, то выплата будет уже 639 432 рубля (с учетом, что до этого права на маткапитал у родителей не было).

Если же в семье родился второй ребенок, но на первого ребенка родители уже брали средства из маткапитала в 2020 году, то сумма будет составлять 155 550 рублей.

У пенсионеров рост и выбор

Удостоверение пенсионера - на выбор. Получить теперь его можно и в бумажном виде или в электронном. Это уже на усмотрение самого пенсионера - неволить никого не будут. Свидетельство пенсионера оформляет и выдает отделение Пенсионного фонда России в регионе, где проживает пенсионер. Все это предусмотрено в Приказе Минтруда России от 18.06.2020 N 356н.

Пенсии подрастут. С 1 января страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет увеличена на 6,3 процента. Размер фиксированной выплаты составит 6044,48 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента - 98,86 рубля. Как ранее писала "Российская газета", средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 17 443,40 рубля.

Цены с переменами

Алкоголь подорожает. С 1 января минимальная официальная розничная цена на алкоголь изменится. Это предусмотрено двумя приказами Министерства финансов РФ.

В первом документе установлены цены, не ниже которых возможна закупка (кроме импорта), поставки (кроме экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского). Во втором документе установлены цены на крепкий алкоголь от 28 процентов.

Таким образом, с 2021 года в официальной торговле самая дешева бутылка игристого вина объемом 0,75 литра будет стоить 169 рублей (сейчас 164 рубля). Бутылка коньяка объемом 0,5 литра - 446 рублей (433), бренди - 324 рубля (315) и водка - 243 рубля (230).

В ресторане без наценки. Обновлены правила оказания услуг ресторанов, кафе и другими предприятиями общественного питания. С января цена их на услуги устанавливается только с учетом стоимости продукции, указанной в меню. Без согласия клиента в нее нельзя "вшивать" комиссии, доплаты, чаевые и прочее. Гость "вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг, а если они оплачены, - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы". Все это прописано в Постановлении Правительства от 21.09.2020 N 1515.

Бизнес на проверке и в дороге

Готовьтесь к удаленной проверке. С января плановые проверки бизнеса могут проходить с помощью аудио- и видеосвязи. Причем весь год. Это предусмотрено в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969. Там же говорится, что плановые проверки не коснутся компаний малого бизнеса, сведения о которых включены в Единый реестр. По крайней мере, в план их включать не будут.

За рулем - не более 9 часов! С 1 января вступят в силу новые нормы режима рабочего времени и отдыха, для водителей автомобилей. Но касается это тех, для кого управление авто является трудовой обязанностью. Об этом говорится Приказе Минтранса России от 16.10.2020 N 424.

Водитель, к примеру, может проводить за рулем не более 9 часов в день (допускается до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели). Беспрерывно находиться за рулем можно не более 4,5 часа. А на специальный перерыв отводится 45 минут. Время обязательного отдыха можно разбить на два интервала - по 15 и 30 минут. Еженедельный отдых водителей должен быть не менее 45 часов.

Налоги, которые нам выбрали

Банковские вклады. Налог с процентов по ним придется платить по новым правилам. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Когда платить? Если процентная ставка по депозиту превышает ключевую ставку Банка России (сейчас 4,24 процента). С дохода выше придется заплатить налог на доходы физических лиц - на 13 процентов.

Например, у вас на вкладе миллион рублей по ставке 5 процентов годовых. А ключевая ставка ЦБ - 4,25 процента. Определяем ваш доход по вкладу: 1 млн * 5% = 50 тысяч рублей. Высчитываем необлагаемый налог: 1 млн * 4,25% = 42,5 тысячи рублей.

Теперь: (50 тысяч рублей - 42,5 тысячи рублей) *13% = 975 рублей - это и есть ваш налоговый платеж.

У богатых - повышение. С 1 января вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Об этом говорится в Федеральном законе от 23 ноября 2020 г. N 372-ФЗ . Например, работодатель за своих работников с зарплатой свыше 5 миллионов рублей в год будет платить налог по ставке 15 процентов (сейчас ставка 13 процентов для всех категорий граждан). Но не за весь доход, а только превышающий 5 миллионов рублей.

Как уже писала "Российская газета", полученные государством средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.