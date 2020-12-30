В США выявлен первый носитель "британского" штамма коронавируса

В США выявлен первый человек, заразившийся новым штаммом коронавируса, о появлении которого в середине декабря сообщили британские медики.

"Мы выявили эту разновидность вируса первыми в стране", - заявил губернатор штата Колорадо Джаред Полис. Заболевший - молодой человек в возрасте 20-29 лет. Сейчас он находится в изоляции. В последнее время парень не совершал дальних поездок, пишет ТАСС.

Двумя днями ранее экс-руководитель Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Скотт Готлиб высказал предположение, что вирус-мутант может присутствовать на территории Соединенных Штатов "в достаточном масштабе". Отметим также, что новый штамм коронавируса, более заразный, в 20 числах декабря был обнаружен в Дании, Австралии и Нидерландах.

В России новой разновидности SARS-CoV-2 пока нет. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что держат ситуацию на контроле. Ученые заявили, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.