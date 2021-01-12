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12.01.2021 13:25
Рубрика: Власть

Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом после новогодних праздников и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры.

"Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Глава правительства пояснил, что люди возвращаются с каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах, многие встречались с родственниками, друзьями и не всегда соблюдали меры предосторожности.

Российская система здравоохранения работала в непростых условиях, сказал премьер. В это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. "Несмотря на это пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение", - констатировал Мишустин.

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме

Текст: Галина Мисливская

В праздничные дни российские медики оказывали помощь населению в полном объеме, никаких сбоев не зафиксировано. Об этом рассказал глава Минздава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам РФ", - сказал министр. Ведомство заблаговременно приняло меры на случай увеличения числа обращений пациентов с травмами и токсикологическими отравлениями, во всех регионах были усилены медицинские бригады, сообщил он.

"Это позволило нам пройти праздничный период без крупных аварийных ситуаций, - отметил Мурашко. - В стране не зарегистрировано серьезных системных сбоев в оказании медицинской помощи гражданам".

Глава Минздава рассказал, что в праздники, особенно 31 декабря и 1 января, было много обращений пострадавших в результате ДТП. Кроме того, в выходные дни поступали пациенты со спортивными травмами.

Массовых отравлений алкоголем в этот раз не зафиксировано. "Количество пациентов в целом соответствовало предыдущим годам, каких-то групповых случаев не было, это оценивается как позитивный тренд", - заключил Мурашко.

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