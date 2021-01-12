Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19

"Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Глава правительства пояснил, что люди возвращаются с каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах, многие встречались с родственниками, друзьями и не всегда соблюдали меры предосторожности.
Российская система здравоохранения работала в непростых условиях, сказал премьер. В это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. "Несмотря на это пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение", - констатировал Мишустин.
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
В праздничные дни российские медики оказывали помощь населению в полном объеме, никаких сбоев не зафиксировано. Об этом рассказал глава Минздава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.
"В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам РФ", - сказал министр. Ведомство заблаговременно приняло меры на случай увеличения числа обращений пациентов с травмами и токсикологическими отравлениями, во всех регионах были усилены медицинские бригады, сообщил он.
"Это позволило нам пройти праздничный период без крупных аварийных ситуаций, - отметил Мурашко. - В стране не зарегистрировано серьезных системных сбоев в оказании медицинской помощи гражданам".
Глава Минздава рассказал, что в праздники, особенно 31 декабря и 1 января, было много обращений пострадавших в результате ДТП. Кроме того, в выходные дни поступали пациенты со спортивными травмами.
Массовых отравлений алкоголем в этот раз не зафиксировано. "Количество пациентов в целом соответствовало предыдущим годам, каких-то групповых случаев не было, это оценивается как позитивный тренд", - заключил Мурашко.