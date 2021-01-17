Вакцина от COVID Центра им. Чумакова поступит в оборот в марте

"Нашу вакцину можно ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта", - сказал он.

Разработанная Центром им. Чумакова вакцина стала третьей российской вакциной от COVID-19. Сообщалось, что ее смогут проверить на себе 3 тысячи добровольцев уже в феврале-марте 2021 года. Данная вакцина поддается коррекции, и, если вирус заметно мутирует, в ней просто поменяют штамм.

Подробно о действии вакцины и ее применении рассказал в интервью "РГ" Айдар Ишмухаметов - член-корреспондент РАН, гендиректор центра им. Чумакова.