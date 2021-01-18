До конца марта привиться от COVID-19 смогут более 20 млн россиян

Привиться от коронавируса в первые три месяца этого года сможет каждый седьмой россиянин. Об этом в понедельник, 18 января, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"Согласно предварительному графику вакцинации, в первом квартале этого года возможность привиться получат более 20 миллионов граждан", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что массовая бесплатная вакцинация россиян без ограничений началась с 18 января: обратиться за прививкой от коронавируса с сегодняшнего дня могут все желающие. Это стало возможным, благодаря достигнутым объемам производства первой вакцины от коронавируса "Спутник V", подчеркнула Голикова. Она отметила, что именно вакцинация поможет сделать инфекцию COVID-19 управляемой, обратив внимание на то, что для этого должно быть привито 60% населения страны или 68,6 млн человек, не считая переболевших и детей в возрасте до 18 лет.

По словам вице-премьера, уже сегодня россияне могут привиться одной из двух зарегистрированных российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВаккорона". В конце марта в гражданском обороте появится еще одна - "Ковивак", которую разработали в Центре имени Чумакова.