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Рубрика: В мире

Второй черный ящик с упавшего в Индонезии Boeing-737 пока не нашли

Спасатели возобновили поиски второго черного ящика с упавшего в Яванское море Боинга-737. "Мы существенно сократили площадь подводных работ", - рассказали ТАСС в национальном поисково-спасательного агентстве Индонезии. В операции принимают участие около 300 водолазов. Они ищут не только бортовой самописец, фиксировавший переговоры пилотов, но и тела всех погибших. Сейчас погода в районе крушения Боинга хорошая, но скоро она ухудшится, заявили местные синоптики.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
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Ранее руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито заявил, что операция завершится 18 января. Напомним, что уже удалось найти черный ящик, фиксировавший параметры полета, следователи и специалисты от авиаотрасли приступили к изучению полученных данных.

Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air девятого января вылетел из Джакарты в город Пантианак, а спустя четыре минуты упал в море. Погибли все находившиеся на борту люди - 62 человека.

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