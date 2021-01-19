С 2021 года помощь россиянам по социальному контракту стала доступна на всей территории страны, а приоритетное право на нее получили нуждающиеся семьи с детьми, рассказали "Российской газете" в минтруде.

Оказана она может быть по четырем основным направлениям: в трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитии личного подсобного хозяйства или открытии бизнеса.

Социальный контракт - это договор с государством, в котором есть положения про обязанности и ответственность сторон, пояснили в ведомстве. Так, если государство выделяет средства, предоставляет правовую или консультативную помощь, то гражданам необходимо выполнять предусмотренные для них мероприятия: например, учиться на курсах, ходить на собеседования, вести предпринимательскую деятельность. Причем для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода. Это и есть основная цель, ради которой заключается соцконтракт. В случае нарушений его условий он будет расторгнут. "Да, действительно, если программой предусмотрено прохождение обучения, а гражданин без уважительной причины не посещает занятия, социальный контракт расторгается", - подтвердили в минтруде.

Максимальный срок, на который подписывается документ, - 12 месяцев. В течение года государство будет помогать, например, тем гражданам, которые решили стать предпринимателями, поскольку для становления бизнеса требуется время. Средства, выделенные по соцконтракту, они смогут тратить на покупку оборудования, аренду помещений, различные услуги, в том числе юристов или бухгалтеров.

На такой же период заключается соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. Причем ожидается, что это будет одно из самых востребованных направлений в сельской местности.

С теми, кто ищет работу, договор о соцподдержке составляется на 9 месяцев. По его условиям человеку помогают не только трудоустроиться, но при необходимости освоить новую профессию, пройти стажировку, не исключено, что он также будет получать финансовую помощь от государства до того момента, пока у него не появится стабильный заработок.

Во всех остальных случаях соцконтракт заключается не более чем на полгода. В рамках него могут быть выделены средства на лечение, приобретение одежды или обуви, иные текущие нужды семьи.

Однако рассчитывать на помощь через соцконтракт могут только малоимущие семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает установленной регионом величины прожиточного минимума. Обратиться за такой поддержкой они могут в региональные органы соцзащиты или многофункциональный центр (МФЦ). Потребуется заявление, сведения о составе семьи, доходах и имуществе. Решение о возможности заключения с семьей социального контракта будет принято в течение месяца.

По данным минтруда, в этом году планируется заключить 300 тысяч соцконтрактов, на это в бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей. Ожидается, что в ближайшие три года их количество превысит миллион, они помогут примерно 400 тысячам семей увеличить доходы, 300 тысячам граждан открыть свое дело и зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а общая сумма такой помощи составит более 116 млрд рублей.

В 2020 году соцконтракт был опробован в 21 пилотном регионе, в которых в общей сложности было подписано более 100 тысяч договоров о соцподдержке, в большинстве случаев получателями помощи стали семьи с детьми. В минтруде подчеркнули, что сегодня социальный контракт рассматривается как эффективный механизм по снижению числа бедных в стране, поскольку задача государства - не просто дать людям денег, а помочь им выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение.