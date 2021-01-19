Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно с помощью приложения

Записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале. Кроме того, эта функция доступна и в мобильном приложении "Госуслуги". Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Пока сервис работает в тестовом режиме в регионах, где медучреждения уже подключились к единой системе. До конца месяца в министерстве обещают упростить порядок записи - в виде отдельной специальной формы.

"В тестовом режиме при обращении через Госуслуги к сервису "Запись на прием к врачу" гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении "Госуслуги"", - сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В министерстве пояснили: чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу" либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на нужную форму.

С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе при записи на вторую прививку.

"Необходимые для записи данные автоматически предзаполняются на интерактивной форме записи, если ранее они были указаны пользователем на портале. Если же данные в профиле на Госуслугах отсутствуют, требуется заполнить ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные полиса ОМС. После чего перейти к выбору организации, в которой доступна медицинская услуга по вакцинации от COVID-19, и зарезервировать время из доступных вариантов", - поясняется в сообщении министерства.

На портале Госуслуг доступна еще одна важная услуга: после прививки гражданину при желании сможет вести дневник самонаблюдения. Это можно сделать и в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.

"По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении Госуслуг", - напомнили в Минцифры.