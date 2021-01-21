Собянин назвал возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

"Я надеюсь, что в этом году мы, в конце концов, снимем все ограничения, и Москва вернется к нормальной жизни, когда будут проводиться массовые мероприятия, фестивали, праздники", - сказал глава города. При этом Сергей Собянин добавил, что оживление общественной жизни создаст дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.

Ранее глава города заявил об отмене с 22 января целого ряда ограничений по коронавирусу. В частности, в Москве снова откроются детские досуговые учреждения, музыкальные и спортивные школы. Возобновят работу театры и музеи, а также детские комнаты в ТРЦ.