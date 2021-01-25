Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19

В Москве свободна половина коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. За последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировано менее тысячи пациентов с COVID-19. К обычной работе вернутся 3 обсервационных пространства для горожан с легким течением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда. На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с легким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома. В ближайшее время к свой обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте".

По словам Раковой, обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.

Обсервационные пространства столицы открыты на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В них находятся горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, и которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.

С начала действия в городе режима повышенной готовности и по настоящее время московские обсервационные центры приняли более 11 тысяч гостей.