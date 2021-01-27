В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве

Для бизнеса отмена в столице части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет глотком свежего воздуха. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя распоряжение мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин отменил действовавшие с 13 ноября ограничения на ночную работу столичных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Согласно указу мэра, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.

Светлана Бессараб напомнила, что в период пандемии так и обещали: как только ситуация начнет улучшаться, ограничения будут постепенно сниматься. "Необходимо, чтобы бизнес развивался, - пояснила депутат в комментарии RT, - восстанавливалась отрасль в том числе общепита, включая организации, которые работают во внеурочное для большинства населения времени".

"Все должны работать, - добавила парламентарий. - Наверное, это будет глоток свежего воздуха".