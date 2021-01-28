Воробьев: Мы снимем ограничения по COVID, как только будет меньше 900 больных в сутки

Большинство коронавирусных ограничений в Подмосковье уже сняты. Все оставшиеся снимут, как только число ежедневно выявляемых больных опустится ниже 900 человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

В частности, к числу оставшихся ограничений относится неполная загрузка кинозалов, театров и трибун спортивных мероприятий. Сейчас, напомним, в области выявляют от 900 до 1100 больных коронавирусом в сутки. Сегодня, к примеру, было выявлено 939 человек.