Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса по вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил следить за нормальной работой сервиса онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса.

"Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев", - распорядился глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

С 31 января каждый желающий может записаться на прививку от COVID-19 через портал госуслуг. "Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но с воскресенья введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах", - подчеркнул Мишустин.

С 18 января услуга работала в тестовом режиме, но свою функцию выполняла, а регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Теперь для удобства пользователей на главной странице "Госуслуг" появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел. "В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Человеку остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", - описал зампред правительства процедуру.

Если в выбранной медицинской организации нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. "То есть он никуда не теряется, и ему приходит информация, как только появляется свободное время", - подчеркнул Чернышенко.