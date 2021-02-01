Путин отметил рост объемов банковских кредитов

Банки сыграли очень важную роль в преодолении последствий пандемии. Объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11 процентов за год, констатировал президент. Но срок действия антикризисных программ ограничен, напомнил при этом он.

Владимир Путин провел в формате видеоконференции совещание о ситуации в банковской сфере. "Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса", - констатировал он​​​. Целый набор инструментов поддержки, предусмотренный государством для предприятий, компаний, реального сектора, российских семей в это непростое время, был завязан на участии банков. Реструктуризация кредитов проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ кредитных учреждений. Была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

"В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11 процентов за год", - привел цифры президент. "Заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки", - оценил он. Путин отметил и важные, востребованные, регулярные решения Центробанка, которые упростили требования к работе банков при сохранении надежности кредитно-финансовой системы, дали возможность им гибко, адресно действовать в сложный период.

"Очевидно, что антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер", - заявил президент, добавив, что срок действия программ поддержки кредитования также ограничен.