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12.02.2021 07:17
Рубрика: Экономика

Опубликованы данные "черного ящика" упавшего в Индонезии Boeing 737

Текст: Наталия Ячменникова
В соответствии с рекомендациями ИКАО (выпускать отчет с предварительными итогами расследования в течение 30 суток после авиакатастрофы) индонезийские специалисты опубликовали первые результаты анализа причин крушения Boeing 737, разбившегося девятого января 2021 года.

Напомним, принадлежавший авиакомпании Sriwijaya Air самолет упал в Яванское море через четыре минуты после вылета из Джакарты. В результате катастрофы погибли 62 человека - два пилота, четыре бортпроводника и 56 пассажиров.

Фото: REUTERS/Beawiharta
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Как сообщает Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов", в отчете, в частности, говорится, что на момент его подготовки носитель речевой информации так и не обнаружен. Поиски бортового самописца продолжаются. Помимо обычной информации о самолете, членах экипажа и других данных, дается хронология выполнения рейса.

Согласно представленному плану полета, топлива в баках Boeing 737 хватило бы на 3 часа 50 минут. Из материалов следует, что 9 января в 14:36 по местному времени рейс SJY182 вылетел из Джакарты. Далее события развивались так:

- В 14:36:46 - пилот SJY182 связался с диспетчером и получил указание: "SJY182, опознаны, по схеме SID (стандартный вылет по приборам) набирайте эшелон 290 без ограничений". Пилот подтвердил указание.

- В 14:36:51 - регистратор полетных данных (FDR) зафиксировал, что автопилот был включен на высоте 1980 футов (604 метра).

- В 14:38:42 - самолет набрал высоту более 8150 футов, рычаг тяги левого двигателя начал "прибираться", в то время как положение рычага тяги правого двигателя осталось неизменным. Бортовой самописец также зафиксировал, что тяга левого двигателя уменьшилась, тогда как тяга правого двигателя оставалась прежней.

- В 14:38:51 - пилот запросил у диспетчера изменение курса на 75 градусов из-за сложных погодных условий, и диспетчер утвердил запрос.

- В 14:39:01 - диспетчер дал указание пилоту прекратить набор высоты на высоте 11 000 футов (3 353 метра), чтобы избежать столкновения с другим самолетом, летящим в том же направлении. Второй лайнер вылетел с ВПП 25L. Пилот SJY182 подтвердил получение указания.

- В 14:39:47 - высота самолета составляла около 10 600 футов (3 230 метров) на курсе 46 градусов (т.е. самолет снижался и разворачивался влево). Тяга левого двигателя уменьшалась. Тяга правого двигателя оставалась неизменной.

- В 14:39:54 - диспетчер дал указание пилоту SJY182 набрать высоту 13 000 футов (3962 метра), и инструкция была подтверждена пилотом SJY182 в 14:39:59. Это был последний сеанс связи с диспетчером.

- В 14:40:05 - высота самолета составляла около 10 900 футов (3323 метра), что было максимальной высотой, зарегистрированной "черным ящиком" до того, как самолет начал снижение. Затем автопилот отключился в точке с курсом 16 градусов, угол тангажа составлял около 4,5 градуса, и самолет накренился влево более чем на 45 градусов. Тяга левого двигателя продолжала уменьшаться, а тяга правого двигателя оставалась прежней.

- В 14:40:10 - бортовой самописец зафиксировал отключение системы автомата тяги и угол тангажа более 10 градусов. Примерно через 20 секунд бортовой самописец прекратил запись.

- В 14:40:37 - диспетчер вызвал SJY182, чтобы запросить курс самолета, но не получил никакого ответа от пилота. В 14:40:48 радиолокационная метка самолета исчезла с экрана радара диспетчера.

- В 14:40:46 - диспетчер снова вызвал SJY182, но не получил ответа от пилота. Диспетчер сообщил руководителю полетов об исчезновении SJY182, а тот, в свою очередь, сообщил о происшествии руководителю службы.

Диспетчер несколько раз вызывал SJY182, а также просил другие самолеты, летевшие рядом с последним известным местоположением SJY182, вызвать SJY182. Затем диспетчер задействовал аварийную частоту 121,5 МГц и вызвал SJY182 на этой частоте. Все попытки получить ответ от пилота SJY182 не увенчались успехом.

Фото: Георгий Петрусов/РИА Новости
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"В отчете также приведена наглядная схема разброса обломков по сравнению с последней известной точкой местоположения воздушного судна. По ней можно судить, что самолет падал практически отвесно", - говорят эксперты МКАА "Безопасность полетов".

Ранее возможную причину крушения пассажирского Boeing 737 в Индонезии назвала The Wall Street Journal: сбой в системе, контролирующей работу двигателей. Экипаж знал о неисправности и хотел ее устранить, пишет газета, ссылаясь на данные предварительного расследования.

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