Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости"

Новый трейлер режиссёрской версии "Лиги справедливости" выйдет уже сегодня, а пока Зак Снайдер опубликовал ещё два восемнадцатисекундных тизера.
Ещё один тизер он выложил ранее, а также поделился кадрами с Джаредом Лето в образе Джокера и Беном Аффлеком - Бэтменом. И рассказал о сцене с их участием.
In 2 Days #ZackSnydersJusticeLeague #SnyderCut pic.twitter.com/OWYGPojcHM— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 12, 2021
Четырёхчасовой фильм появится на HBO Max 18 марта.
Tomorrow #ZackSnydersJusticeLeague #SnyderCut pic.twitter.com/E2TJgmuiGC— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 13, 2021