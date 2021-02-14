Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости"

Новый трейлер режиссёрской версии "Лиги справедливости" выйдет уже сегодня, а пока Зак Снайдер опубликовал ещё два восемнадцатисекундных тизера.

Ещё один тизер он выложил ранее, а также поделился кадрами с Джаредом Лето в образе Джокера и Беном Аффлеком - Бэтменом. И рассказал о сцене с их участием.

Четырёхчасовой фильм появится на HBO Max 18 марта.