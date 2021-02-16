Новости

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 22:34
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 22:32
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 22:00
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 21:26
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 21:14
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 21:02
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 20:56
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 20:45
Григорий Рапота награжден орденом Почета 20:37
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 20:26
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 20:21
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
16.02.2021 21:39
Рубрика: Общество

На сон грядущий

Сомнолог: Как одолеть бессонницу
Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Как отдыхают космонавты и монахи, есть ли верный способ победить бессонницу, в каких странах спят дольше всех и можно ли сделать открытие во сне? Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Российского общества сомнологов, доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.
Обязательный дневной сон рекомендовал еще сам Владимир Мономах в своем "Поучении к детям". Фото: photoxpress Обязательный дневной сон рекомендовал еще сам Владимир Мономах в своем "Поучении к детям". Фото: photoxpress
Обязательный дневной сон рекомендовал еще сам Владимир Мономах в своем "Поучении к детям". Фото: photoxpress

Евгений Васильевич, по данным медиков, число обращений пациентов с нарушениями сна за время пандемии увеличилось на 42-46 процентов. Почему это происходит?

Евгений Вербицкий: На качество сна влияют любые волнения, в том числе из-за серьезного заболевания. При стрессе нейроны коры и глубоких структур головного мозга образуют стойкие очаги активации. Они не исчезают даже в фазе глубокого сна. Общая продолжительность сна может увеличиться, но качество его ухудшается, и человек становится невнимательным, забывчивым, срывается по любому поводу. Монотонную работу он выполнять может, но быстро найти оптимальное решение - вряд ли. Психофизиологи называют это состояние суженным сознанием. Из-за бессонницы нарушается иммунный ответ на различные возбудители, а это повышает риск заболеваний.

Один из способов заснуть подсказал Мандельштам. "Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины". Кто-то берет в руки знакомую книгу, кто-то считает овечек. А есть самый верный способ?

Евгений Вербицкий: Вспомните, как засыпает котик. Он вылизывает шерсть, мурлычет, трет лапами мордочку, уминает подушку. То есть выполняет определенный ритуал. Что-то подобное нужно каждому из нас перед отходом ко сну. Пройдитесь, подышите свежим воздухом, выпейте пару глотков чего-нибудь тепленького, почистите зубы, примите теплый душ. Без компьютера, без телевизора, без волнующих общений по смартфону. Постель должна использоваться только для сна. Быстрое засыпание основано на умении расслабить мышцы тела и лица. Но каждый делает это по-своему. Врач-сомнолог может помочь найти путь ко сну, порой для этого требуются маленькие гаджеты. Они фиксируют пульс, дыхание, насыщение крови кислородом, положение тела и еще кое-что. Этот процесс называется сомнография. Утром пациент на своем смартфоне может увидеть, как он спал, а врач - скорректировать стратегию засыпания в онлайн-режиме.

Фото: stefanamer / iStock
Что поможет жителям мегаполиса побороть бессонницу

Есть группы людей, которые просто живут в условиях постоянного стресса. Космонавты, например. Как им спится?

Евгений Вербицкий: На орбите космонавты спят в подобиях спальных мешков. Если высвободить руки, то они "всплывают" и торчат под углом 45 градусов, а это неудобно при поворотах во сне. Свет на станции никогда не выключается, поэтому космонавты надевают на глаза темные повязки. А еще там шумно: работают насосы, вентиляторы и устройства, охлаждающие приборы, поэтому многие пользуются берушами. Как оказалось, космонавты с более высоким уровнем личностной тревожности не прочь придремнуть днем, ну хотя бы 15-20 минут.

В нашей стране еще Сергей Павлович Королев в 60-е годы провел эксперимент под названием "Земной звездолет". Королев пытался имитировать полет к Марсу, и его интересовало, смогут ли люди выдержать длительное время в условиях ограниченного пространства. Чтобы усложнить задачу, команду подобрали с учетом несовместимости характеров. Мне довелось работать с Германом Мановцевым - командиром экипажа из трех "марсонавтов", которые первыми провели в изоляции от остального мира целый год. Оказалось, главной проблемой в имитациях длительных полетов является не столько сон, сколько взаимоотношения членов экипажа, которые возникали на фоне перебоев с продовольствием, водой и другими ресурсами.

К сожалению, изучить качество ночного сна у одних и тех же участников изоляционных экспериментов в течение долгого времени не удалось ни в одной стране мира, а их проводили многие.

В какой стране спят дольше всех и связано ли это с продолжительностью жизни?

Евгений Вербицкий: По данным ЮНЕСКО, самая большая продолжительность сна во Франции - 9,3 часа. Американцы спят меньше - 8,5 часа, японцы - всего 6,5. И совсем мало спят африканцы - 5,5 часа. Возможно, рост урбанизации позволяет людям спать дольше. Хотя две последние цифры удивляют. Скорее всего здесь не учитывался урывочный сон. Японцы, например, спят в общественном транспорте. Посмотрите на метро в Токио - идет поезд, и он полон спящих людей. А в Африке, похоже, низкая урбанизация является причиной короткого ночного сна.

Фото: iStock
Обязательно ли спать восемь часов

По продолжительности жизни всех обогнали Гонконг (84,7 года) и Япония (84,5), Швейцария (83,6) и Австралия (83,2). После них идет Франция - 82,5. США находится посередине - 78,9. Россия занимает 109-е место со средней продолжительностью жизни 72,4. А самые низкие цифры демонстрирует Африка, где в Центрально-Африканской Республике продолжительность жизни составляет всего 52,2 года. Так что, вероятно, связь продолжительности сна, длительности жизни и темпов урбанизации все же имеет место. Кстати, отношение к дневному сну в разных странах отличается. Скажите, что будет ученику нашей школы, если он заснет на уроке? Скорее всего его пожурят, а может, и накажут. А вот в Китае и Тайване дневной сон в школе поощряется.

В древности спали так же, как мы?

Евгений Вербицкий: В Средние века спали дважды за ночь: до полуночи и после. А монахи Картезианского монастыря - даже 4 раза в сутки. Интересно, что общая продолжительность сна летом составляла у них 6,5 часа, а зимой - 9,5. Жили монахи дольше других людей в этом регионе. Но вот является ли это следствием их режима сна-бодрствования или регулярного приема картезианского эликсира, рецепт которого утерян, - вопрос. В Средние века сиеста с полуденным сном была обычным делом в Испании, Португалии и на юге Франции. До наших дней дошло "Поучение к детям" Владимира Мономаха. В нем говорится об обязательном дневном отдыхе с дружиной после обеда. Сегодня дневной сон у работающих людей - большая редкость. Хотя, по данным ВОЗ, из-за искусственного освещения средняя продолжительность сна сократилась примерно на час.

Фото: iStock
Врач назвала продукты, которые не стоит есть перед сном

Люди пытались экспериментировать со сном?

Евгений Вербицкий: Рудольф Дизель, например, чтобы повысить свою продуктивность, разделил сутки на два периода по 12 часов. То есть 8 часов он работал, а 4 часа спал. В таком режиме Дизель проработал около двух лет и сделал много изобретений. Но умер рано. Еще пример - подводники времен Второй мировой войны. Людей не хватало на подлодках, и они тоже вынуждены были работать в режиме 12-часовых суток. Но контроль качества сна в тех условиях, конечно, не проводился.

А во сне, действительно, можно сделать открытие? Увидел же Менделеев во сне периодическую систему элементов.

Евгений Вербицкий: На самом деле все было несколько иначе. Менделеев любил раскладывать пасьянсы. Однажды перед сном он раскладывал карточки с названиями химических элементов и пытался найти какие-то закономерности в колонках и рядах. Во сне ему приснился пасьянс. Утром, вспоминая об этом, он снова начал перекладывать карточки, и у него сложилась стройная система. И биохимик Кекуле видел во сне вовсе не бензольное кольцо, а шесть обезьян, сцепленных лапами и хвостами. Возможно, именно это натолкнуло его на мысль, как описать структуру бензола. Понять язык сновидений очень непросто, он индивидуален, и поэтому единого для всех алфавита у нас нет.

Конкретно

Сейчас многие засыпают в наушниках. Это не опасно?

Евгений Вербицкий: Дети великолепно засыпают, например, под шум дождя. Но с возрастом качество сна падает, и человека будит малейший шум. Монотонное бурчание телевизора или голоса в наушниках даже поможет заснуть, но в течение ночи глубина сна меняется, и тогда тихий раздражитель будет подбуживать спящего. Это ухудшает сон, особенно во вторую половину ночи. Предваряю ваш вопрос - иностранный язык во сне выучить нельзя, хотя пытались: отслеживали глубину сна, регулировали громкость текстов, меняли темп. Но достоверных результатов не получили. Однако выяснили, что перед сном полезно читать иностранные слова, как бы "жевать" их глазами, и тогда утром вспомнить их легче.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии