Евгений Васильевич, по данным медиков, число обращений пациентов с нарушениями сна за время пандемии увеличилось на 42-46 процентов. Почему это происходит?
Евгений Вербицкий: На качество сна влияют любые волнения, в том числе из-за серьезного заболевания. При стрессе нейроны коры и глубоких структур головного мозга образуют стойкие очаги активации. Они не исчезают даже в фазе глубокого сна. Общая продолжительность сна может увеличиться, но качество его ухудшается, и человек становится невнимательным, забывчивым, срывается по любому поводу. Монотонную работу он выполнять может, но быстро найти оптимальное решение - вряд ли. Психофизиологи называют это состояние суженным сознанием. Из-за бессонницы нарушается иммунный ответ на различные возбудители, а это повышает риск заболеваний.
Один из способов заснуть подсказал Мандельштам. "Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины". Кто-то берет в руки знакомую книгу, кто-то считает овечек. А есть самый верный способ?
Евгений Вербицкий: Вспомните, как засыпает котик. Он вылизывает шерсть, мурлычет, трет лапами мордочку, уминает подушку. То есть выполняет определенный ритуал. Что-то подобное нужно каждому из нас перед отходом ко сну. Пройдитесь, подышите свежим воздухом, выпейте пару глотков чего-нибудь тепленького, почистите зубы, примите теплый душ. Без компьютера, без телевизора, без волнующих общений по смартфону. Постель должна использоваться только для сна. Быстрое засыпание основано на умении расслабить мышцы тела и лица. Но каждый делает это по-своему. Врач-сомнолог может помочь найти путь ко сну, порой для этого требуются маленькие гаджеты. Они фиксируют пульс, дыхание, насыщение крови кислородом, положение тела и еще кое-что. Этот процесс называется сомнография. Утром пациент на своем смартфоне может увидеть, как он спал, а врач - скорректировать стратегию засыпания в онлайн-режиме.
Есть группы людей, которые просто живут в условиях постоянного стресса. Космонавты, например. Как им спится?
Евгений Вербицкий: На орбите космонавты спят в подобиях спальных мешков. Если высвободить руки, то они "всплывают" и торчат под углом 45 градусов, а это неудобно при поворотах во сне. Свет на станции никогда не выключается, поэтому космонавты надевают на глаза темные повязки. А еще там шумно: работают насосы, вентиляторы и устройства, охлаждающие приборы, поэтому многие пользуются берушами. Как оказалось, космонавты с более высоким уровнем личностной тревожности не прочь придремнуть днем, ну хотя бы 15-20 минут.
В нашей стране еще Сергей Павлович Королев в 60-е годы провел эксперимент под названием "Земной звездолет". Королев пытался имитировать полет к Марсу, и его интересовало, смогут ли люди выдержать длительное время в условиях ограниченного пространства. Чтобы усложнить задачу, команду подобрали с учетом несовместимости характеров. Мне довелось работать с Германом Мановцевым - командиром экипажа из трех "марсонавтов", которые первыми провели в изоляции от остального мира целый год. Оказалось, главной проблемой в имитациях длительных полетов является не столько сон, сколько взаимоотношения членов экипажа, которые возникали на фоне перебоев с продовольствием, водой и другими ресурсами.
К сожалению, изучить качество ночного сна у одних и тех же участников изоляционных экспериментов в течение долгого времени не удалось ни в одной стране мира, а их проводили многие.
В какой стране спят дольше всех и связано ли это с продолжительностью жизни?
Евгений Вербицкий: По данным ЮНЕСКО, самая большая продолжительность сна во Франции - 9,3 часа. Американцы спят меньше - 8,5 часа, японцы - всего 6,5. И совсем мало спят африканцы - 5,5 часа. Возможно, рост урбанизации позволяет людям спать дольше. Хотя две последние цифры удивляют. Скорее всего здесь не учитывался урывочный сон. Японцы, например, спят в общественном транспорте. Посмотрите на метро в Токио - идет поезд, и он полон спящих людей. А в Африке, похоже, низкая урбанизация является причиной короткого ночного сна.
По продолжительности жизни всех обогнали Гонконг (84,7 года) и Япония (84,5), Швейцария (83,6) и Австралия (83,2). После них идет Франция - 82,5. США находится посередине - 78,9. Россия занимает 109-е место со средней продолжительностью жизни 72,4. А самые низкие цифры демонстрирует Африка, где в Центрально-Африканской Республике продолжительность жизни составляет всего 52,2 года. Так что, вероятно, связь продолжительности сна, длительности жизни и темпов урбанизации все же имеет место. Кстати, отношение к дневному сну в разных странах отличается. Скажите, что будет ученику нашей школы, если он заснет на уроке? Скорее всего его пожурят, а может, и накажут. А вот в Китае и Тайване дневной сон в школе поощряется.
В древности спали так же, как мы?
Евгений Вербицкий: В Средние века спали дважды за ночь: до полуночи и после. А монахи Картезианского монастыря - даже 4 раза в сутки. Интересно, что общая продолжительность сна летом составляла у них 6,5 часа, а зимой - 9,5. Жили монахи дольше других людей в этом регионе. Но вот является ли это следствием их режима сна-бодрствования или регулярного приема картезианского эликсира, рецепт которого утерян, - вопрос. В Средние века сиеста с полуденным сном была обычным делом в Испании, Португалии и на юге Франции. До наших дней дошло "Поучение к детям" Владимира Мономаха. В нем говорится об обязательном дневном отдыхе с дружиной после обеда. Сегодня дневной сон у работающих людей - большая редкость. Хотя, по данным ВОЗ, из-за искусственного освещения средняя продолжительность сна сократилась примерно на час.
Люди пытались экспериментировать со сном?
Евгений Вербицкий: Рудольф Дизель, например, чтобы повысить свою продуктивность, разделил сутки на два периода по 12 часов. То есть 8 часов он работал, а 4 часа спал. В таком режиме Дизель проработал около двух лет и сделал много изобретений. Но умер рано. Еще пример - подводники времен Второй мировой войны. Людей не хватало на подлодках, и они тоже вынуждены были работать в режиме 12-часовых суток. Но контроль качества сна в тех условиях, конечно, не проводился.
А во сне, действительно, можно сделать открытие? Увидел же Менделеев во сне периодическую систему элементов.
Евгений Вербицкий: На самом деле все было несколько иначе. Менделеев любил раскладывать пасьянсы. Однажды перед сном он раскладывал карточки с названиями химических элементов и пытался найти какие-то закономерности в колонках и рядах. Во сне ему приснился пасьянс. Утром, вспоминая об этом, он снова начал перекладывать карточки, и у него сложилась стройная система. И биохимик Кекуле видел во сне вовсе не бензольное кольцо, а шесть обезьян, сцепленных лапами и хвостами. Возможно, именно это натолкнуло его на мысль, как описать структуру бензола. Понять язык сновидений очень непросто, он индивидуален, и поэтому единого для всех алфавита у нас нет.
Сейчас многие засыпают в наушниках. Это не опасно?
Евгений Вербицкий: Дети великолепно засыпают, например, под шум дождя. Но с возрастом качество сна падает, и человека будит малейший шум. Монотонное бурчание телевизора или голоса в наушниках даже поможет заснуть, но в течение ночи глубина сна меняется, и тогда тихий раздражитель будет подбуживать спящего. Это ухудшает сон, особенно во вторую половину ночи. Предваряю ваш вопрос - иностранный язык во сне выучить нельзя, хотя пытались: отслеживали глубину сна, регулировали громкость текстов, меняли темп. Но достоверных результатов не получили. Однако выяснили, что перед сном полезно читать иностранные слова, как бы "жевать" их глазами, и тогда утром вспомнить их легче.