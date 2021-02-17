Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16 февраля 2021 года № 26-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Возобновить проведение мероприятий в дошкольных образовательных организациях с присутствием приглашенных лиц из числа родителей (иных близких родственников), законных представителей детей (далее - приглашенные лица) при соблюдении санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

при проведении мероприятия в дошкольной образовательной организации (далее - мероприятие) должна быть обеспечена групповая изоляция в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;

на мероприятии могут присутствовать приглашенные лица в количестве не более общего количества детей, присутствующих на мероприятии (на одного ребенка одно приглашенное лицо);

обеспечить на входе возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов;

обеспечить контроль температуры тела при входе в дошкольную образовательную организацию;

осуществлять допуск приглашенных лиц в помещения дошкольной образовательной организации только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

при использовании музыкального или спортивного зала после каждого мероприятия должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

2. Разрешить работникам (сотрудникам) организаций, в отношении которых в связи с введением режима "Повышенная готовность" устанавливались требования по использованию средств индивидуальной защиты - перчаток, и посетителям указанных организаций не использовать перчатки, за исключением случаев, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

3. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг) следующие изменения:

3.1. Подпункт 9.4 пункта 9 после слов "за исключением" дополнить словами "организации пребывания детей в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях "Международный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр "Океан" и "Всероссийский детский центр "Смена",".

3.2. Первое предложение пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. Работу Штаба по охране здоровья населения осуществлять в круглосуточном режиме.".

4. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 № 78-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 23.06.2020 № 96-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 10.11.2020 № 175-рг, от 27.11.2020 № 180-рг) следующие изменения:

4.1. В абзаце втором подпункта 2.3 слово ", перчатки" исключить.

4.2. В подпункте 2.5.1:

в абзаце двенадцатом слова ", а также резиновыми (латексными) перчатками", "и перчаток" исключить;

в абзаце тринадцатом слова ", а также перчаток" исключить;

в абзаце четырнадцатом слова "и перчаток" исключить.

4.3. В абзаце десятом подпункта 2.5.2 слова "и перчатками" исключить.

4.4. В подпункте 2.5.3:

в абзаце третьем слова ", а также резиновыми (латексными) перчатками", "и перчаток" исключить;

в абзаце четвертом слова ", а также перчаток" исключить.

4.5. В подпункте 2.5.4:

в абзаце десятом слова ", а также резиновыми (латексными) перчатками", "и перчаток" исключить;

в абзаце одиннадцатом слова ", а также перчаток" исключить.

5. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 83-рг, от 11.06.2020 № 86-рг, от 19.06.2020 № 90-рг, от 22.06.2020 № 94-рг, от 26.06.2020 № 99-рг, от 31.08.2020 № 139-рг, от 13.10.2020 № 159-рг) следующие изменения:

5.1. В абзаце седьмом подпункта 2.5 слова "перчаток и" исключить.

5.2. Абзацы четвертый и пятый подпункта 2.7 исключить.

6. Внести в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 № 84-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив слова ", за исключением надувных аттракционов, батутов,".

7. Внести в подпункт 2.3 пункта 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 02.09.2020 № 141-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 23.12.2020 № 197-рг) следующие изменения:

7.1. В абзаце восьмом слова ", а также резиновыми (не тканевыми) перчатками", "и перчаток" исключить.

7.2. В абзаце девятом слова "и перчаток" исключить.

8. Внести в подпункт 2.2 пункта 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.06.2020 № 90-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" изменения, исключив в абзаце седьмом слова ", перчаток", "и перчаток".

9. Внести в абзац пятый пункта 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 № 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 № 96-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 20-рг) изменение, исключив слова "и перчатками".

10. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 № 157-рг "О снятии отдельных ограничений" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 № 20-рг) следующие изменения:

10.1. В абзаце четвертом подпункта 1.1, абзаце восьмом подпункта 1.2 слова "и перчаток" исключить.

10.2. В абзаце седьмом подпункта 1.3 слово ", перчаток)" исключить.

11. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 № 20-рг) следующие изменения:

11.1. В абзаце четырнадцатом подпункта 1.1 слова "и перчатками" исключить.

11.2. В абзаце пятом подпункта 1.2 слово ", перчаток)" исключить.

12. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







