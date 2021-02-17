COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выписан из петербургской больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Сергея Боярского.

Тот отметил, что температуры у его отца нет, самочувствие хорошее. Уже завтра артист сыграет в спектакле на сцене театра Ленсовета.

Стоит отметить, что ничего критического не было. У Михаила Боярского поднялась температура, и его супруга Лариса Луппиан на всякий случай вызвала "скорую". Врачи, чтобы перестраховаться, решили госпитализировать 71-летнего Михаила Боярского в больницу №122.

Ранее, напомним, вся страна следила за тем, как выздоравливает Алиса Фрейндлих. Всеми любимая актриса заболела в конце декабря коронавирусом и неделю лечилась дома. Когда ее госпитализировали, то сразу доставили в отделение реанимации, где врачи смогли купировать у пациентки серьезнейшее осложнение COVID-19 - цитокиновый шторм. Учитывая, к каким последствиям может привести коварная болезнь, все перестраховываются. Например, в начале января ненадолго был госпитализирован Олег Басилашвили.

В случае с Михаилом Боярским у самого артиста и его близких изначально была уверенность, что коронавирусной инфекции нет. Недавно Михаил Боярский сделал прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. Кроме того, осенью артист прививался от гриппа.

Тем не менее врачи не стали исключать пневмонию и провели артисту всестороннее обследование. Когда выяснилось, что "главный мушкетер" здоров, его выписали.