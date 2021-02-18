Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"

Как сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в столице уже 600 тысяч москвичей сделали прививку разработанной московскими учеными из Института им. Гамалеи вакциной "Спутник V". Она доказала свою эффективность и безопасность, ею заинтересовалось множество стран мира.

Сегодня же начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт".

Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель.

Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

В основе нового препарата - те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.

"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе - международных клинических исследованиях - примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование. Узнать подробнее и записаться можно на портале mos.ru.