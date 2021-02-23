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23.02.2021 10:22
Рубрика: Общество

"Рейд" и "Военная археология" повторили маршрут героического лыжбата

Текст: Александр Емельяненков
Для поисковой группы "Рейд" и друзей из журнала "Военная археология" стало железным правилом: 23 февраля или за день до него собираются в условленном месте, одевают припасенные для этого случая маскхалаты и повторяют маршрут лыжного батальона, который ушел в бессмертие на смоленской земле 78 лет назад.

Когда случается мало снега или не бывает совсем, лыжи несут с собой. Но не в этот раз. На старте маршрута - у обелиска на братской могиле в урочище Медведки - сугробы по пояс. И связь, несмотря на атмосферные перепады, метель и временами почти нулевую видимость, работала. Удалось дозвониться в подмосковную Электросталь дочери погибшего здесь красноармейца Якова Ильина - Капиталине Яковлевне Солоповой.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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Доложили: "У обелиска порядок. В мае, как обычно, ждем. А сейчас отряд с составе 23 бойцов разного возраста - призывного, допризывного и все еще призывного - отправляется по маршруту лыжного батальона".

Валера Синев для себя твердо решил: в этом году, как только сдаст выпускные экзамены в колледже, сразу в армию. Если будет выбор, то обязательно - в ВДВ, десантником проходил срочную его отец. А с батей и другом Никитой он при каждом удобном случае вместе. На рыбалку, за грибами, на первую весеннюю разведку и на поисковые вахты "Рейда" - в апреле-мае и августе-сентябре…

Нынешний поход для него уже третий. Весь маршрут прошел с винтовкой Мосина за спиной - "чтобы лучше прочувствовать". На привале в лесу совсем не выглядел уставшим. И был, как всегда, немногословен на финише в Лескино.

Там, где у недавно созданной братской могилы поднялась над снежным покрывалом и зеленеет Гвардейская аллея в память о погибших бойцах и командирах лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии.

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