Прививки от коронавируса сделали уже около 4 миллионов россиян

Прививки от коронавируса сделали уже около 4 млн жителей России, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета академик РАН Николай Брико.

Эту информацию он озвучил, выступая сегодня на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

Широкая вакцинация населения от коронавируса в стране началась еще в декабре. В первую очередь прививали группы риска - врачей, учителей. С середины января была объявлена массовая вакцинация - бесплатную прививку по предварительной записи (это можно сделать на сайте Госуслуг) может сделать любой желающий совершеннолетний гражданин, если у него нет противопоказаний по состоянию здоровья.

Сейчас большинство граждан прививают вакциной "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), которая была разработана в НИЦ имени Гамалеи. Также в регионы поступает вторая российская вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона", которую создали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзоре и зарегистрировали в октябре 2020 года.

К концу марта ожидается поступление в медучреждения и третьей вакцины - от ФГНЦ им. Чумакова РАН. Эта вакцина была зарегистрирована 20 февраля 2021 года.