Почему тесты не показывают антитела после прививки "ЭпиВакКороной"

Один из самых "горячих" вопросов - почему у добровольцев, привитых "ЭпиВакКороной", тесты не показывают антител. Татьяна Непомнящих пояснила, что выполнять такие исследования необходимо при помощи специальных тест-систем.

"Те тест-системы, которые на сегодня есть в коммерческих клиниках, лабораториях и муниципальных поликлиниках, нацелены на обнаружение самых разных антител к белкам нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула антител, образующихся после прививки вакциной "ЭпиВакКорона", - сказала Непомнящих. - Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела после "ЭпиВакКороны". Поэтому мы (ГНЦ "Вектор" - прим. "РГ") разработали специальную тест-систему, чувствительную к антителам именно после данной вакцины".

Ученый отметила, что проводить поствакцинальное тестирование можно в лабораторной сети Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах России.

Татьяна Непомнящих также рассказала, как исследователи проверяют эффективность вакцины, раскрыв детали их экспериментальной работы.

"Чтобы найти вирус-нейтрализующие антитела, используется специальный эксперимент. Представьте себе лабораторную пробирку с плоской стенкой, на ней выращиваются клетки. Если их полить раствором с коронавирусом, клетки погибнут и отвалятся от стенки. Если же вирус смешать с сывороткой крови вакцинированных добровольцев и налить на наши клеточки, то они не будут разрушаться. Это значит, что вирус нейтрализован", - пояснила Татьяна Непомнящих.

Она также подчеркнула, что, кроме иммунологической эффективности вакцин, есть эпидемиологическая. Она показывает, как вакцина защищает от заражения в реальной жизни. Для этого проводятся расширенные клинические исследования с участием большого количества добровольцев.

"Часть людей получает вакцину, часть - плацебо. Потом они живут своей обычной жизнью, и через определенное время специалисты смотрят разницу: сколько заболело в группе с плацебо, сколько - среди вакцинированных. Исходя из этого, вычисляется эпидемиологическая эффективность", - объяснила замруководителя "Вектора", отметив, что точную цифру называть рано, так как исследования продолжаются. и идет накопление необходимых данных.

Рассказала она и об эксперименте, который "Вектор" выполнял, чтобы проверить, работают ли российские вакцины против новых мутировавших штаммов коронавируса. Проверяли две вакцины: "ЭпиВакКорону" и "Спутник V" (третья наша вакцина "КовиВак" на момент проведения работы еще не была зарегистрирована).

"Мы получили сыворотки крови людей, вакцинированных "ЭпиВакКороной" или "Спутником V". И проверили их в реакции вирус-нейтрализации на культуре клеток. Причем взяли и давно известные штаммы коронавируса, и новые - британский и южноафриканский, - рассказала Непомнящих. - В лабораторном эксперименте обе вакцины подтвердили способность нейтрализовать все использованные штаммы коронавируса. Мы не можем сказать, что это на 100% гарантирует защиту от заражения людям в повседневной жизни, но вероятность хорошей защиты высока".

Непомнящих также подтвердила, что, по мнению ученых "Вектора" вакцина будет защищать от заражения коронавирусом в течение года, однако точный ответ на этот вопрос можно будет дать только после завершения долговременной проверки.