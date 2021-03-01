"Земля кочевников", "Корона" и "Борат 2" получили "Золотые Глобусы"

В США в 78-й раз вручили кинопремию Голливудской Ассоциации иностранной кинопрессы "Золотой глобус". Церемония вручения одной из самых престижных и старейших (вручается с 1944 года) премий на этот раз прошла в трансляции - из двух мест одновременно - из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. И такое впервые случается в ее истории, как и то, что вели церемонию из разных мест двое ведущих: Тина Фей и Эми Полер. Кинокритика и прессу обидеть может каждый: накануне вручения премии в этом году случился скандал - членов Ассоциации обвиняли в коррумпированности и предвзятости. Тем не менее, награды были распределены настолько ожидаемо, что по обоим пунктам никого особо не обвинишь.

В номинации "Лучший фильм" ставки самых заядлых киноманов делались на две картины: "Манк" Дэвида Финчера и "Земля Кочевников" Хлои Чжао. Победила "Земля Кочевников" - фильм, получивший "Золотого Льва" еще на кинофестивале в Венеции в 2020 году. Хлоя Чжао взяла "Золотой Глобус" и в номинации "Лучшая работа режиссера". Порадуем зрителей - картина "Земля кочевников" уже в этом месяце выходит в российский прокат, а именно - 11 марта. А вот "Манк", который был лидером по числу номинаций, в итоге ничего на "Золотом Глобусе" так и не получил.

Ранее в статьях мы прочили "Золотой Глобус" и даже "Оскар" анимационному фильму Disney и Pixar "Душа". Он действительно получил награды в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший саундтрек".

Но самое удивительное в этом году на премии "Золотой Глобус" при предсказуемости наград в целом - это не просто то, что "Минари" победил в номинации "Лучший зарубежный фильм", но и то, что эта американская картина вообще туда попала. Формально члены Ассоциации правы - фильм американский, но снят корейцем и на корейском языке. Однако, все равно это смотрелось странно. К слову, на "Оскаре" "Минари" в зарубежные фильмы не определили.

Броским заголовком в отношении "Золотого Глобуса" этого года могло бы стать "Джоди Фостер" отодвинули на второй план!". Актриса сыграла главную женскую роль в фильме "Мавританец" (читайте ее интервью о работе в картине в "РГ"), а "Золотой Глобус" получила, как "Лучшая актриса второго плана".

Раз уж заговорили об актерах, награду в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" получил Чедвик Боузман за работу в картине "Ма Рейни: Мать блюза". "Лучшей актрисой в драматическом фильме" стала Эндра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидэй"). Дальше будет удивительное - "лучшей актрисой в комедии или мюзикле" признана Розамунд Пайк за роль в фильме "Аферистка", который никак не отнесешь к обоим жанрам - разве что к черной комедии, да и то с натяжкой.

"Золотой Глобус" очень порадовал и большую армию поклонников фильма "Борат 2", присудив ему две награды в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший актер в комедии или мюзикле" - Саша Барон Коэн, как многие и предрекали, вышел вперед. Приз за "лучший сценарий" получил Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой").

Что касается телевизионных номинаций, абсолютных триумфаторов в этом году - два. Прежде всего - это стриминговый гигант Netflix, собравший огромный урожай "Золотых Глобусов". А также - его сериал "Корона", который признан выше всех в номинациях "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" - Джош О"Коннор, "Лучшая актриса в драматическом сериале" - Эмма Коррин, "Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" - Джиллиан Андерсон. "Лучшим комедийным сериалом" стал "Шиттс Крик". В категории "Лучший телефильм или мини-сериал" выиграл "Ход королевы".

Актерские призы распределились следующим образом: Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") - "Лучший актер в комедийном сериале", Кэтрин О"Хара ("Шиттс Крик") "Лучшая актриса в комедийном сериале", Марк Руффало ("Я знаю, что это правда") - "Лучший актер в телефильме или мини-сериале", Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы") - "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале", Джон Бойега ("Голос перемен") - "Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме".

Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии. И сравнить их с теми счастливчиками, которых выберет "Оскар" - вручение этой премии в 2021 году назначено на 25 апреля.