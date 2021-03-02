Организаторов побега Карлоса Гона доставят в Японию

Американских граждан подозревают в укрывательстве преступника, незаконном вывозе человека с территории островного государства и нарушении местных правил иммиграционного контроля. Одним словом, Тейлорам грозит реальный тюремный срок. Адвокаты пытались опротестовать экстрадицию своих подзащитных, однако несколько судебных инстанций в США так и не нашли оснований ответить отказом на запрос японцев. Госдепартамент также не стал возражать против передачи предполагаемых преступников в руки японского правосудия.

Решение американских властей раскритиковал младший сын Майкла Тейлора - Руди. "Майкл и Питер официально переданы японским властям. Это позор для правительства США", - написал молодой человек в Twitter. При этом младший из Тейлоров подчеркнул, что членам его семьи было отказано в выдаче теплой одежды.

Напомним, что Майкл и Питер Тейлоры были задержаны в мае прошлого года в штате Массачусетс. В декабре 2019 года они с помощью еще одного участника лихой операции Джорджа Зайека смогли подготовить и провернуть дерзкий побег Карлоса Гона из-под носа японской полиции. Бизнесмен на тот момент находился под домашним арестом из-за выдвинутых в его отношении обвинений в мошенничестве и уходе от уплаты налогов. В конце декабря 2019 года в неприметной одежде Карлос Гон вышел на улицу и на такси добрался до оживленного квартала Роппонги. Через некоторое время в одной из столичных гостиниц топ-менеджер встретился со своими подельниками.

Тейлор-старший и Зайек под видом музыкантов заблаговременно прибыли в город Осака, забронировали гостиницу рядом с международным аэропортом Кансай и отправились в Токио. В японской столице они забрали Карлоса Гона и на скоростном поезде "синкансэн" вернулись в Осаку. В этот же день Карлос Гон, Майкл Тейлор и Джордж Зайек зашли в гостиницу в Осаке. Некоторое время спустя они покинули отель. Как могло показаться на первый взгляд, компания вышла из номера не в полном составе. Камеры зафиксировали Тейлора-старшего и Зайека с двумя тележками, на которых лежали объемные коробки из-под музыкального оборудования.

Американцы прибыли в аэропорт, прошли регистрацию и на частном бизнес-джете улетели в Стамбул. При этом их багаж не подвергался серьезному досмотру и не просвечивался рентгеном. По всей видимости, в одном из футляров находился Карлос Гон. В итоге беглый бизнесмен благополучно добрался до Турции. Там он пересел на другой борт, который доставил топ-менеджера в Ливан. За свои услуги, как утверждает пресса, Майкл и Питер Тейлоры получили около 1,3 миллиона долларов США. Сумма гонорара Зайека остается неизвестной.

Сам Карлос Гон в настоящее время находится в безопасности в Ливане. Японские власти пытались договориться с Бейрутом о выдаче бизнесмена, однако их попытки оказались тщетными.