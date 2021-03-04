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04.03.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Ярославле арестован потерпевший по делу о пытках в колонии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославский районный суд арестовал Евгения Макарова, проходившего в качестве потерпевшего по делу о пытках в колонии, до 23 марта.

- Постановлением Ярославского районного суда в отношении Евгения Макарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского облсуда Ольга Козлова.

Ранее источник в силовых структурах региона рассказал, что Макаров подозревается в краже велосипедов. Из ИК-1 он освободился осенью 2018 года.

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Напомним, уголовное дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено в 2018 году после размещения в интернете видеозаписи жестокого избиения Евгения Макарова сотрудниками ФСИН. Осенью 2020 года двух фигурантов дела суд оправдал, а одиннадцать получили реальные сроки лишения свободы. Правда, шестеро тут же были отпущены из-под стражи (им засчитали время, проведенное под арестом).

Еще один фигурант, бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК № 1 Сергей Ефремов, дело которого было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, поскольку он сотрудничал со следствием, получил в итоге три года шесть месяцев лишения свободы.

Также сегодня, 4 марта, Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест до 23 апреля сотрудника ИК-1 Игоря Камиронова, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Это уже третий фигурант нового уголовного дела о пытках в колонии, возбужденного после размещения в интернете 23 февраля 2021 года видеозаписи избиения осужденного, отбывавшего наказание в ярославской ИК-1 в 2016 году. Двое других подозреваемых отправлены под домашний арест ранее.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии

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