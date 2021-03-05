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05.03.2021 15:06
Рубрика: Общество

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется во второй половине марта

Текст: Ольга Игнатова
Вторая официально зарегистрированная в России вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" - будет доступна для массовой вакцинации россиян во второй половине марта, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" гендиректор центра Ринат Максютов.
Фото: ГНЦ Векто Фото: ГНЦ Векто
Фото: ГНЦ Векто

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию этим препаратом", - отметил он.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"

Данная вакцина не содержит вирусов. Она синтезирована искусственно, поэтому ее можно применять людям, склонным к сезонным аллергическим реакциям. Также ее рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом.

Сегодня же стало известно, что "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Как сообщил Роспотребнадзор, препарат продемонстрировал иммуногенность и высокую безопасность для пожилых пациентов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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