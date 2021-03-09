Новый мультфильм Disney возглавил прокат в выходные

Лидером российского проката в праздничный уикэнд, с 4 по 7 марта, стал новый диснеевский мультфильм "Райя и последний дракон".

По данным kinobusiness.com, он собрал 220,7 млн рублей в первую неделю проката.

Второе место заняла ещё одна новинка - российская фантастическая комедия "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. Новый фильм Алексея Нужного ("Громкая связь", "Обратная связь", "Огонь", "Я худею") собрал 152,2 млн рублей в первые выходные.

Тройку замыкает новый фильм о приключениях Тома и Джерри - 110,5 млн за эти выходные и 433,4 - за две.

В пятёрку также попали два российских фильма - "Конёк-горбунок" и "Батя".