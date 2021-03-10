Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными

SARS-CoV-2 постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому высока вероятность, что прививки от COVID-19 придется делать регулярно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, от защитных масок можно будет отказаться при коллективном иммунитете в 60 процентов.

"Если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет", - подчеркнула Голикова. Три недели назад она озвучила данные, что в России уже привито 45 процентов граждан в возрасте старше 60 лет. Пока трудно сказать, сколько держится иммунная защита. Не накоплено достаточного опыта, цитирует ТАСС вице-премьера.

"Конечно, сейчас все "подрасслаблены", ситуация лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - добавила Голикова.