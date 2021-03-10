Инфекционист рассказал, у кого чаще обнаруживают новые штаммы COVID-19

В большинстве случаев новые штаммы коронавируса появляются в организмах людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, именно у таких пациентов вирус сохраняется длительное время. "У них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать", - цитирует РИА Новости врача. Тимаков пояснил, что вирус в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которые иммунитет не видит.

Если этот человек выделяет активно размножающийся вирус, то он может стать источником распространения новых мутаций коронавируса. При этом специалист напомнил, что носитель COVID-19 не всегда заражает окружающих, поскольку это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.

Ранее сообщалось, что в организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода. Первые случаи "вечного" заражения коронавирусом зафиксировали исследователи из Университета Южной Калифорнии.