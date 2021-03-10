Программист топ-класса: как вузы вместе с бизнесом готовят ИТ-специалистов

Информатика и близкие к ней науки собирают сегодня самых активных и перспективных студентов. Среди лидеров по бюджетным местам в вузах - направления "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "Математика и механика", "Компьютерные и информационные технологии"…

"Цифровые" специалисты - на пике спроса. Профессии "программист" и "разработчик программного обеспечения" входят в топ-5 самых востребованных профессий на рынке труда.

Хватит ли стране специалистов в сфере ИТ через 5-10 лет? Президент поручил обеспечить цифровизацию 10 основных отраслей экономики. А сделать это без команды сильных профессионалов в ИТ-сфере невозможно.

К 2024 году, по подсчетам специалистов, нужно будет около 300 тысяч новых ИТ-специалистов ежегодно. Но по данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по доле активного населения, занятого в информационных технологиях.

По данным Университета 20.35, порядка 40% вакансий в России сегодня приходится именно на ИТ-специалистов: дата-аналитиков, руководителей цифровой трансформации, специалистов по работе с большими данными, с облачными системами, по кибербезопасности и других.

- Рейтинг "Топ-50 самых востребованных профессий на "удаленке" в сфере ИТ" показал: каждая вторая вакансия на дистанционном рынке труда в ИТ связана с программированием, а самым востребованным языком является Java, - комментирует управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский. - Средняя зарплата по всем IT-профессиям с возможностью удаленной работы сегодня - 128 тысяч рублей в месяц, а, к примеру, архитектор программного обеспечения получает почти 260 тысяч рублей. Не думаю, что программистов ожидает безработица.

Важно, что сегодня не только вузы могу и готовы учить "айтишников". Все большую роль в подготовке кадров играют крупные компании, открывая свои курсы или совместные с университетами программы.

- Для успеха ИT-отрасли должны быть созданы условия, способствующие развитию частно-государственного партнёрства, - считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов. - Ключевое в построении любой системы - учет эффективности, соотношения затраченных ресурсов и полученных результатов. Например, малые инновационные предприятия при вузах - это основа развития во всём мире.

По мнению Зернова, в целом ситуация с кадрами не катастрофическая: есть примеры успешных российских компаний с оборотом, превышающим миллиарды долларов или евро в год.

- Но нам необходимо, наконец, построить матрицу условий для работы, - подчеркивает Зернов. - Сегодня эти условия не выдерживают критики: за последние 10 лет в мировые бренды выросли единицы, например, "1С" или "Лаборатория Касперского", - но для нашей огромной страны таких примеров должно быть гораздо больше! А другие владельцы компаний, выйдя на мировой рынок, уезжают за рубеж и переводят свои компании с активами туда.

А вот взгляд с другой стороны. Главный технический директор по разработке ПО Huawei R&D в России Владимир Рубанов считает, что ситуация с подготовкой ИТ кадров в стране неоднородная.

- Например, число малоквалифицированных специалистов, способных писать только простой код приложений или веб-сайтов, уже превышает потребности отрасли, а вот грамотных специалистов среднего уровня не хватает, - говорит эксперт. - Что касается "топовых" специалистов международного класса, то здесь Россия славится по всему миру как источник таких профессионалов. Но рабочих мест для того, чтобы все российские "супер-профи" могли найти себе применение внутри страны, недостаточно. Именно поэтому увеличение числа научно-исследовательских центров международного класса в России является важнейшей задачей для удержания лучших кадров внутри страны, в том числе для возвращения ранее уехавших.

Что нужно, чтобы ликвидировать нехватку ИТ-специалистов? Как еще активнее "включить" в это отраслевой бизнес? Ответ: создать нормальные условия государственно-частного партнёрства.

- Один бизнес не в состоянии решить проблему, только в партнерстве с государством. Например, если малое IT-предприятие в Китае заявляет, что хочет создать программное обеспечение для автомобиля без водителя (автопилот), они мгновенно получают мощнейшую поддержку государства на всех уровнях, - рассказывает Владимир Зернов. - Несколько лет работы без налогов, беспроцентный кредит, невозвратные субсидии, рабочие места - все условия для работы на результат. Но если вдруг технология выходит на мировой уровень и "проваливается" - госсредства возвращаются "в казну". Прямая зависимость: большие деньги - эффективная работа на результат. И это работает!

Обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами, в том числе в области информационных технологий - один из приоритетов современной госполитики России.

- Ежегодно распределяя по вузам контрольные цифры приема на бюджетные места, Минобрнауки учитывает актуальность и перспективные потребности в кадрах каждого субъекта РФ, эффективность трудоустройства выпускников, потенциал сети вузов, спрос населения на определенные направления подготовки, - сообщили "РГ" в министерстве. - Так, в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" с 2019 по 2020 годы в соответствии с запросом работодателей число бюджетных мест в области информационных технологий увеличилось более чем на 20 тысяч.

Созданы и работают 5 научно-методических центров для распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки кадров цифровой экономики в области математики, информатики, технологий на базе ведущих вузов: НИЯУ, МИФИ, СПБГУ, НИУ ВШЭ, УрФУ и ТГУ.

В сотрудничестве с вузами качественный технологический бизнес предоставляет специалистам среду для активного развития их квалификации. Но еще до того, как специалисты выйдут на рынок, компании готовы участвовать в их образовании. Как? Спонсировать различные научные конференции, хакатоны, помогать вузам готовить молодых специалистов. Но все же главное - "среда реальных инноваций".

- Здесь важно совмещать активности разного плана - от участия в фундаментальных исследованиях до доступа к разработке массовых мировых продуктов, - комментирует Владимир Рубанов из Huawei. - Именно сочетание такого опыта и позволяет растить российских "супер-программистов". Это невозможно сделать только лишь усилиями университетов. Вспомните знаменитую модель МФТИ: на последних курсах студенты проводят больше времени на профильных производствах и в научных лабораториях, чем в самом университете.

Кстати, Huawei активно сотрудничает и с МФТИ, и с другими ведущими российскими вузами (МГУ, ИТМО и др.). Эксперты компании читают целые программы и курсы по передовым направлениям исследований в области системного программирования, искусственного интеллекта, дизайна новых вычислительных систем. У студентов есть возможность пройти стажировку в Huawei и принимать участие в реальных проектах мирового значения. А это - лучшая мотивация к работе на много лет вперед.