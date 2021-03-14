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14.03.2021 22:51
Рубрика: Экономика

Таблетка для экономики

В Москве начнут производить 27 новых жизненно важных лекарств
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 53(8404)
В марте-апреле больницы столицы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные в экономической зоне "Алабушево", расположенной в Зеленограде. Как сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2027 года городу поставят порядка 40 лекарственных препаратов. Компания, взявшаяся за их выпуск, вложила в строительство нового завода по выпуску дефицитных лекарств 3 миллиарда рублей частных инвестиций.

Это предусмотрено условиями офсетного контракта, который в 2017 году правительство Москвы заключило с компанией "Биокад". Говоря о том, почему столица вынуждена была прибегнуть к такому способу обеспечения москвичей лекарствами, которые прежде закупала за рубежом, мэр проводит аналогию: "Когда мы планируем сделать покупку, то стремимся приобрести максимально качественный товар по наименьшей цене. В принципе это же правило действует и в государственных закупках, однако с ними все не так просто. Правительства большинства стран видят в госзакупках важнейший инструмент поддержки отечественного производителя. Если покупаем молоко, то только у своих крестьян. Вагоны метро - у своего, а не у иностранного производителя. Деньги наших налогоплательщиков должны работать на развитие собственной экономики, а не уплывать за рубеж".

В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей
Фото: Istock
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Логика понятная, но и проблемы тоже очевидны: снижается конкуренция, закупки часто идут по завышенным ценам. Страдает качество продукции для госнужд. "Можно ли совместить задачи экономии бюджетных средств, обеспечения качества продукции и поддержки отечественного производителя?" - задается вопросом мэр и отвечает: "Универсальных механизмов, наверное, не существует. Но один из возможных вариантов - офсетные контракты - несколько лет назад предложило правительство Москвы. Нашу инициативу поддержало правительство России, были приняты изменения в закон о закупках N 44-ФЗ, в соответствии с которыми частные инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта". Проще говоря, построил завод в Москве - получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие пять - десять лет и сможешь окупить инвестиции. Сейчас в Москве заключено пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медизделий и детского питания. В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей. Общий объем закупок по всем контрактам составит 73 миллиарда рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране.

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